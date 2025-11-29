scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डॉक्टर मुस्तैद, 233 राहत शिविर तैयार, रेस्क्यू की पूरी तैयारी... तमिलनाडु में दित्वा साइक्लोन को लेकर हाई अलर्ट

चक्रवाती तूफान दित्वा को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु के कड्डालोर जिले में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 22 बेहद संवेदनशील और 39 उच्च संवेदनशील इलाकों की पहचान कर जरूरी उपकरण व कर्मी तैनात कर दिए हैं.

Advertisement
X
233 राहत शिविर तैयार किए गए हैं, जो लगभग 1.5 लाख लोगों को आश्रय दे सकते हैं. (Photo: PTI)
233 राहत शिविर तैयार किए गए हैं, जो लगभग 1.5 लाख लोगों को आश्रय दे सकते हैं. (Photo: PTI)

चक्रवाती तूफान दित्वा को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तमिलनाडु के कड्डालोर जिले के लिए अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है. कड्डालोर के जिला कलेक्टर सिबी अधित्य सेंटिल कुमार ने बताया कि जिले में 22 बेहद संवेदनशील और 39 उच्च संवेदनशील इलाके चिन्हित किए गए हैं, जहां आमतौर पर जलभराव की स्थिति बनती है.

उन्होंने कहा कि इन इलाकों में मोटर समेत जरूरी उपकरण और कर्मचारी पहले से तैनात कर दिए गए हैं, ताकि पानी भरते ही तुरंत निकासी की जा सके. इसके साथ ही 233 राहत शिविर तैयार किए गए हैं, जहां जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा सकेगा और उन्हें भोजन व पानी की सुविधा दी जाएगी. 

1.5 लाख लोगों के लिए राहत शिविर तैयार

सम्बंधित ख़बरें

Cyclone Ditwah
रफ्तार पकड़ रहा Cyclonic Ditwah 
Tamil Nadu Minister S Periyakaruppan was seen enjoying himself by clapping at the obscene dance
तमिलनाडु: अश्लील डांस पर तालियां बजाकर मजे लेते दिखे मंत्री, विपक्ष ने घेरा 
SIR revision
तमिलनाडु: 9 दिसंबर को जारी होगा वोटर लिस्ट ड्राफ्ट, सिर्फ इन लोगों के नाम होंगे शामिल 
Ditwah Senyar Cyclone India
भारत के समंदर में दो साइक्लोन, क्या चेतावनी है, कितना बड़ा खतरा? 
Good.
तमिलनाडु के थूथुक्‍कुडी में भारी बारिश से जलभराव  

उन्होंने कहा कि फिलहाल बारिश शुरू नहीं हुई है, इसलिए अभी लोगों को निकाला नहीं गया है, लेकिन सभी राहत केंद्र पूरी तरह तैयार हैं. ये केंद्र करीब 1.5 लाख लोगों को आश्रय देने में सक्षम हैं. जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में बैकअप बिजली व्यवस्था, पर्याप्त दवाइयां और तैनात मेडिकल स्टाफ मौजूद है. डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी पर काम कर रहे हैं. 

कलेक्टर ने बताया कि अगले दो हफ्तों में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं की सूची भी पहले से तैयार कर ली गई है. जिला कलेक्ट्रेट में 24x7 कंट्रोल रूम सक्रिय है और आम लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1077 जारी किया गया है, जिस पर शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

श्रीलंका में तबाही, भारत ने भेजी मदद

दूसरी तरफ, चक्रवाती तूफान दित्वा ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है. बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 80 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ है. हालात की गंभीरता को देखते हुए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका की मदद शुरू कर दी है. राहत सामग्री की पहली खेप INS विक्रांत और INS उदयगिरी के जरिए श्रीलंका भेजी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement