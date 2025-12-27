scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बेंगलुरु एयरपोर्ट का अलर्ट... कस्टम अफसर के कॉल-मैसेज से रहें सतर्क, वरना हो जाएंगे ठगी के शिकार

बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम विभाग ने ठगी को लेकर पब्लिक के लिए हाई अलर्ट जारी किया है. जालसाज खुद को कस्टम अधिकारी बताकर लोगों को ठग रहे हैं. वे फोन, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं.

Advertisement
X
बेंगलुरु एयरपोर्ट ने कस्टम अधिकारियों के नाम पर होने वाली ठगी को लेकर पब्लिक को अलर्ट किया है. (सांकेतिक तस्वीर)
बेंगलुरु एयरपोर्ट ने कस्टम अधिकारियों के नाम पर होने वाली ठगी को लेकर पब्लिक को अलर्ट किया है. (सांकेतिक तस्वीर)

बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम्स विभाग के अधिकारियों ने पब्लिक के लिए हाई अलर्ट जारी किया है. विभाग को एक ठगी गिरोह का पता चला है, जिसमें जालसाज खुद को कस्टम्स अधिकारी बताकर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं. कस्टम्स विभाग के अनुसार, ठग खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं. वे फोन कॉल, सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों के डर और जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं.

जालसाज विदेश से आ रहे यात्रियों के परिजनों और संबंधियों से फोन कॉल, सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क करते हैं और झूठा दावा करते हैं कि यात्री को कस्टम्स के पास रोक लिया गया है और मामले को सुलझाने के लिए तुरंत पैसे जमा करने होंगे.

कस्टम विभाग के नाम से होने वाली ठगी से बचें

सम्बंधित ख़बरें

Shreyas Iyer
Shreyas Iyer की फिटनेस पर आई बड़ी अपडेट!
2025 में लग्जरी घरों की खूब रही डिमांड
2025 में 50 लाख से कम वाले घरों की सेल हुई कम, खूब बिके करोड़ों के लग्जरी फ्लैट
Bengaluru girl misbehaved Video
लव प्रपोजल ठुकराया तो बीच सड़क पर खींचे लड़की के कपड़े
Bengluru crime
बदसलूकी फ‍िर हमला और हत्या, मह‍िलाओं संग 2 वारदात से दहला बेंगलुरु
सोने का काम, रत्नों से जड़ी... बेंगलुरु से अयोध्या पहुंची तंजावुर शैली की दिव्य राम पेंटिंग

पब्लिक से ऐसे ठगों के जाल में फंसने से बचने की अपील करते हुए बेंगलुरु एयरपोर्ट के कस्टम कमिश्नर ने कहा, 'कस्टम अधिकारी कभी भी फोन, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के जरिए जुर्माना या पेनाल्टी की राशि मांगने के लिए संपर्क नहीं करते. इसके अलावा, हम कभी व्यक्तिगत बैंक खातों में पैसे स्वीकार नहीं करते. सरकार को सभी आधिकारिक भुगतान केवल अधिकृत काउंटर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किए जाते हैं, जहां लेनदेन की रसीद दी जाती है.'

Advertisement

ठगी के तरीके को समझाते हुए कस्टम अधिकारियों ने बताया कि जालसाज सबसे पहले ऑनलाइन या सीधे संपर्क से पीड़ित से दोस्ती करते हैं और बाद में दावा करते हैं कि उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है. वे जुर्माना या कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाने पर जेल या उत्पीड़न की धमकी देते हैं, जिससे घबराहट में पीड़ित बड़ी रकम व्यक्तिगत बैंक खातों, यूपीआई आईडी या डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर कर देते हैं. पैसे मिलते ही ठग संपर्क से बाहर हो जाते हैं.

इस तरह के जालसाजों से सतर्क रहने की अपील

कस्टम विभाग ने स्पष्ट किया कि ड्यूटी नहीं चुकाने पर किसी यात्री को परेशान नहीं किया जाता और सभी आधिकारिक प्रक्रियाएं कानून के अनुसार तथा एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी की निगरानी में पूरी की जाती हैं. पब्लिक से इस तरह के जालसाजों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कस्टम विभाग ने कहा कि हमारे अधिकारियों के नाम पर पैसे मांगने वाली कॉल या मैसेज का जवाब न दें. ऐसी ठगी का शिकार होने या ऐसी कॉल आने पर तुरंत commrapacc-cusblr@gov.in पर ईमेल करें या साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ठगी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement