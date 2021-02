ISRO के PSLV-C51/Amazonia-1 मिशन का काउंटडाउन शुरू, जानें कब होगी लॉन्चिंग?

साल 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पहले मिशन के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है. आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी-सी51/अमेजोनिया-1 मिशन (PSLV-C51/Amazonia-1 Mission) को प्रक्षेपित करने के लिए शनिवार को उल्टी गिनती शुरू हो गई.

इसरो ने एक बयान में बताया कि पीएसएलवी-सी51, पीएसएलवी का 53वां मिशन है. इस रॉकेट के जरिए ब्राजील के अमेजोनिया-1 उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे.

इसरो के मुताबिक, इस रॉकेट को चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा. इस रॉकेट को प्रक्षेपित करने का समय 28 फरवरी सुबह 10 बजकर 24 मिनट है, जो मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है. उल्टी गिनती सुबह 8 बजकर 54 मिनट पर शुरू हो गई.

Countdown for the launch of #PSLVC51/Amazonia-1 mission commenced today at 0854Hrs (IST) from Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR, Sriharikota.



Launch is scheduled tomorrow at 1024 Hrs IST. pic.twitter.com/XRx3isDsGm