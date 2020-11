अंतरिक्ष में इसरो की एक और छलांग, श्रीहरिकोटा से PSLV C49 की कामयाब लॉन्चिंग

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) ने श्रीहरिकोटा से 10 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है. इन उपग्रहों को लेकर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) दोपहर बाद 3 बजकर 12 मिनट पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से रवाना हुआ. इन 10 उपग्रहों में से 9 कमर्शियल सैटेलाइट हैं.

बता दें कि मौसम की खराबी की वजह से PSLV C 49 की लॉन्चिंग में कुछ मिनटों की देरी हुई थी. PSLV C 49 की लॉन्चिंग 15 बजकर 2 मिनट पर तय थी, लेकिन मौसम में खराबी की वजह से लॉन्चिंग को 10 मिनट के लिए टालना पड़ा. PSLV C 49 की लॉन्चिंग 3 बजतक 12 मिनट पर हुई.

इसरो ने कहा है कि लॉन्चिंग के बाद EOS 01 चौथे चरण में पीएसएलवी से सफलतापूर्वक अलग हो गया और अपनी कक्षा में स्थापित हो गया.

इसके बाद 9 दूसरे कस्टमर सैटेलाइट भी पीएसएलवी सी 49 से एक एक कर सफलतापूर्वक अलग हो गए और अपनी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित हो गए.