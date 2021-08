कोरोना: बीते 24 घंटे में 600 से ज्यादा मरीजों की मौत, 2.39% वीकली पॉजिटिविटी रेट, देखें लेटेस्ट अपडेट

Coronavirus in India: भारत में कोरोना संक्रमण के 38,628 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल संख्या 3,18,95,385 पहुंच गई है. बीते एक दिन में 600 से अधिक कोविड मरीजों की जान गई है. वहीं, कोविड मरीजों के ठीक होने की संख्या में लगातार चौथे दिन बढ़ोतरी देखी गई है. भारत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों की 1.29 प्रतिशत है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बीते 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 38,628 नए मामले सामने आए जबकि 40,017 कोविड मरीज ठीक/रिकवर (Recover) हुए हैं. वहीं, बीते एक दिन में 617 कोरोना मरीजों की मौत हुई है. भारत में पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़े कोरोना मामलों के बाद एक बार फिर कोविड रिकवरी रेट (Recovery Rate) में इजाफा देखने को मिल रहा है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 2.21 प्रतिशत दर्ज की गई है. जो पिछले 12 दिनों से तीन प्रतिशत से कम रही है. वहीं, साप्ताहिक संक्रमण दर 2.39 प्रतिशत है.

Active cases constitute 1.29% of total cases. Weekly positivity rate remains below 5%, currently at 2.39%. Daily positivity rate at 2.21%; less than 3% for last 12 days. Testing capacity substantially ramped up – 47.83cr tests total conducted: Ministry of Health #COVID19