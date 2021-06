देश में कोरोना के एक लाख नए केस, 24 घंटे में 2427 मरीजों की गई जान, 14 लाख एक्टिव मामले

Coronavirus in India, Covid-19 Latest Updates Today: देश में अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के साथ ही रिकवरी रेट लगातार तेजी से बढ़ रहा है. भारत में कोरोना के पॉजिटिव मामलों (Positive Cases) में लगातार गिरावट आ रही है. देश में बीते 24 घंटे में एक लाख नए केस सामने आए हैं, जबकि 1.74 लाख कोविड मरीज रिकवर/ठीक हुए हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry of India) के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 1,00,636 नए कोरोना केस (New Corona Case) सामने आए हैं. जबकि 2427 कोविड मरीजों की मौत हुई है. वहीं, बीते एक दिन में 1,74,399 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं. देश में कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से घटने के साथ अब कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या सिर्फ 14 लाख है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार (07 जून 2021) सुबह 8 बजे जारी किए गए कोरोना के आंकड़े....

कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन अपडेट

देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन की 13,90,916 डोज लगाई गईं. जिसके बाद भारत में वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 23,27,86,482 पहुंच गया है. वहीं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के मुताबिक भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 15,87,589 सैंपल टेस्ट किए गए हैं.

A total of 36,63,34,111 samples have been tested for #COVID19 in the country, up to June 6 including 15,87,589 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/FQMTNB5kUu