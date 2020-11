अहमद पटेल के निधन पर बोले हार्दिक- जब जेल में था तो की थी मेरे परिवार की मदद

कांग्रेस के दिग्गज नेता और पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अहमद पटेल का आज सुबह निधन हो गया. उनके निधन पर राजनीतिक हलके में शोक जताया जा रहा है. कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने उनके निधन पर कहा कि आंदोलन के दौरान जब वह जेल में थे तो अहमद ने ही उनके परिवार की मदद की थी.

गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अहमद पटेल के निधन पर दुख जताया और कहा, 'आंदोलन के दौरान जब मैं जेल में था तो उन्होंने ही मेरे परिवार की मदद की थी.' उन्होंने कहा कि 4 दशक तक वे राजनीति के शिखर पर रहे लेकिन वह कभी मंत्री नहीं बने. उनकी अनुपस्थिति निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों के जीवन में बहुत बड़ी गिरावट लाएगी.

He helped my family when I was in jail for the movement I was leading. For 4 decades he was at helm of major political affairs but was never a minister. His absence will definitely leave a huge void in the lives of Congress people: Hardik Patel, Congress, on demise of Ahmed Patel pic.twitter.com/bpWOADIPEf