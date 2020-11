अहमद पटेल के निधन पर राहुल-प्रियंका की भावुक श्रद्धांजलि, राहुल बोले- उन्होंने कांग्रेस को ही जिया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है. राहुल गांधी ने कहा है कि अहमद पटेल पार्टी के एक स्तंभ थे. राहुल ने कहा कि अहमद पटेल ने कांग्रेस को ही जिया.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये दुखद दिन है. राहुल ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी सबसे बुरे दौर में थी उस वक्त भी वे पार्टी के साथ खड़े रहे. वे एक बेजोड़ धरोहर की तरह थे. हमलोग उन्हें याद करेंगे. फैजल, मुमताज और पूरे परिवार को मेरी संवेदनाएं और प्यार.

It is a sad day. Shri Ahmed Patel was a pillar of the Congress party. He lived and breathed Congress and stood with the party through its most difficult times. He was a tremendous asset. We will miss him. My love and condolences to Faisal, Mumtaz & the family. pic.twitter.com/sZaOXOIMEX

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अहमद पटेल के निधन पर शोक जताया है. प्रियंका गांधी ने कहा है कि अहमद पटेल न सिर्फ बुद्धिमान और अनुभवी साथी थे जिनके पास मैं हमेशा सलाह और सहयोग के लिए जाती थी, बल्कि वो एक मित्र के भी समान थे, जो हमलोगों के साथ विश्वसनीय साथी के तौर पर खड़े रहे.

My deepest condolences to Ahmedji’s whole family, especially Mumtaz and @mfaisalpatel.



Your father’s service and commitment to our party was immeasurable. We will all miss him immensely. May his courage pass on to you and give you strength to face this tragedy. pic.twitter.com/M5x66zC3Sm