केरल में अष्टमुडी झील पर भीषण आग... 10 नावें जलकर खाक, पूरे इलाके में छा गया धुआं, Video

केरल के कोल्लम में बड़ी घटना सामने आई. अष्टमुडी झील के किनारे खड़ी 10 नौकाएं आग की भेंट चढ़ गईं. घटना सुबह करीब 2:30 बजे कुरीपुझा चर्च के पास स्थित बोट एंकरिंग पॉइंट पर हुई. आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है. कलेक्टर एन. देवदास ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अनुसार, आग लगने के बाद नौकाओं में मौजूद गैस सिलेंडर फटने लगे, जिससे आग तेजी से फैल गई और कई नावें देखते ही देखते जलकर खाक हो गईं. हालांकि, मौके पर खड़ी अन्य नावों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया.

इस घटना के बारे में सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत शुरू कर दी. आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में काफी लम्बा समय लगा. लेकिन इस पूरे मामले में राहत की बात यह रही कि आग की घटना में किसी के चपेट में आने की सूचना नहीं है.

तटीय इलाकों के रहने वाले मछुआरों की थीं नावें

जली हुई नावें मुख्यतः कुलाचल और पूवर के मछुआरों की बताई जा रही हैं. इनमें ट्रॉलिंग नावें और छोटी पारंपरिक नौकाएं शामिल हैं, जो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. आग से इन नावों को भारी नुकसान पहुंचा है.

स्थानीय प्रशासन ने कहा कि जांच में यह पता लगाया जाएगा कि आग किसी तकनीकी खराबी, लापरवाही या किसी अन्य कारण से लगी. फिलहाल क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

