केरल में अष्टमुडी झील पर भीषण आग... 10 नावें जलकर खाक, पूरे इलाके में छा गया धुआं, Video

केरल के कोल्लम में अष्टमुडी झील पर बड़ा हादसा हो गया. यहां एंकरिंग प्वाइंट पर खड़ी 10 नावें अचानक भीषण आग की चपेट में आने के बाद खाक हो गईं. कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका धमाकों और लपटों से घिर गया. गनीमत रही कि कोई व्यक्ति इस आग की चपेट में नहीं आया.

भीषण आग में खाक हो गईं नावें. (Photo: Screengrab)
केरल के कोल्लम में बड़ी घटना सामने आई. अष्टमुडी झील के किनारे खड़ी 10 नौकाएं आग की भेंट चढ़ गईं. घटना सुबह करीब 2:30 बजे कुरीपुझा चर्च के पास स्थित बोट एंकरिंग पॉइंट पर हुई. आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है. कलेक्टर एन. देवदास ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अनुसार, आग लगने के बाद नौकाओं में मौजूद गैस सिलेंडर फटने लगे, जिससे आग तेजी से फैल गई और कई नावें देखते ही देखते जलकर खाक हो गईं. हालांकि, मौके पर खड़ी अन्य नावों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया.

यहां देखें Video

इस घटना के बारे में सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत शुरू कर दी. आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में काफी लम्बा समय लगा. लेकिन इस पूरे मामले में राहत की बात यह रही कि आग की घटना में किसी के चपेट में आने की सूचना नहीं है.

यह भी पढ़ें: फ्लोर पर चल रहा था डांस, तभी लग गई आग और भर गया धुआं... गोवा नाइट क्लब का खौफनाक VIDEO

तटीय इलाकों के रहने वाले मछुआरों की थीं नावें

जली हुई नावें मुख्यतः कुलाचल और पूवर के मछुआरों की बताई जा रही हैं. इनमें ट्रॉलिंग नावें और छोटी पारंपरिक नौकाएं शामिल हैं, जो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. आग से इन नावों को भारी नुकसान पहुंचा है.

स्थानीय प्रशासन ने कहा कि जांच में यह पता लगाया जाएगा कि आग किसी तकनीकी खराबी, लापरवाही या किसी अन्य कारण से लगी. फिलहाल क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

