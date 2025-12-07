scorecardresearch
 
फ्लोर पर चल रहा था डांस, तभी लग गई आग और भर गया धुआं... गोवा नाइट क्लब का खौफनाक VIDEO

उत्तरी गोवा में स्थित नाइट क्लब में देर रात भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई. हादसे से ठीक पहले का वीडियो सामने आया है, जिसमें डांस फ्लोर पर मौज-मस्ती अचानक चीख-पुकार में बदलती नजर आई. शुरुआती जांच सिलिंडर ब्लास्ट की तरफ इशारा करती है.

क्लब में डांस के दौरान लगी थी आग. (Photo: Screengrab)
गोवा के बागा इलाके में स्थित 'Birch by Romeo Lane' नाइट क्लब में लगी भयावह आग का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे डांस फ्लोर पर संगीत बज रहा है, लोग नाच रहे हैं, और ठीक उसी समय क्लब की छत पर आग धीरे-धीरे भड़कती हुई नजर आती है. कुछ ही सेकंड में धुआं फैलने लगता है और माहौल अचानक चीख-पुकार में बदल जाता है. ये उस भीषण त्रासदी की झलक है, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई.

वीडियो में एक महिला स्टेज पर डांस कर रही है. तभी ऊपर से आग की छोटी-छोटी लपटें नीचे गिरने लगती हैं. पास में ड्रम बजाने वाला आर्टिस्ट सबसे पहले खतरा समझता है और भागने की कोशिश करता है. देखते ही देखते आग भड़क जाती है और पूरा क्लब धुएं से भर जाता है. उसी वक्त लोग जीवन बचाने के लिए इधर-उधर भागदौड़ करते दिखते हैं, जबकि कई लोग वहीं फंस जाते हैं और दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है. इससे समझा जा सकता है कि हादसा कितना खौफनाक था.

यह भी पढ़ें: लाउड म्यूजिक, रंगीन लाइट्स और डांस फ्लोर... कुछ ही पलों में चीखों के शोर में बदल गया गोवा का नाइट क्लब

गोवा पुलिस के अनुसार, आग शनिवार और रविवार की दरमियानी रात लगी. शुरुआती जांच में सिलिंडर ब्लास्ट को संभावित कारण बताया जा रहा है, हालांकि कई चश्मदीदों का दावा है कि आग क्लब की पहली मंजिल से शुरू हुई, जहां डांस फ्लोर स्थित था. पुलिस ने नाइट क्लब के मालिकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का FIR दर्ज कर लिया है, जबकि प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

मृतकों में 14 स्टाफ मेंबर्स, 4 पर्यटक, कई की पहचान बाकी

मरने वालों में 14 स्टाफ मेंबर्स और 4 पर्यटक शामिल हैं, जबकि 7 शवों की पहचान अभी बाकी है. कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है. वहीं, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पूरे मामले की मैजिस्टीरियल जांच का आदेश दिया है और कहा है कि जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: गोवा नाइट क्लब हादसा: 'जोरदार धमाका सुनाई दिया और फिर...', चश्मदीदों ने बयां किया भयावह मंजर

क्या बोले गोवा सीएम प्रमोद सावंत?

गोवा के CM प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा किया और बताया कि हादसे में मारे गए ज्यादातर लोग किचन स्टाफ थे, जिनमें तीन महिलाएं शामिल हैं, जबकि 3-4 पर्यटक भी पीड़ितों में हैं. शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि नाइट क्लब ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया था. CM ने कहा कि क्लब प्रबंधन और उन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जिन्होंने लापरवाही के बावजूद क्लब को चलने की अनुमति दी.

