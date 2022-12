Weather Today: दिल्ली-NCR में ठंडी हवाओं का सितम, पंजाब-हरियाणा में भी शीतलहर से ठिठुरन, जानें मौसम

उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है. दिल्ली-एनसीआर में ठंडी हवाएं चल रही हैं, हालांकि घने कोहरे से मामूली राहत है. वहीं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बरकरार है. मौसम विभाग की मानें तो अगले तीन दिनों में कई राज्यों में बर्फीली हवाओं का और सितम देखने को मिलेगा.

देश के कई राज्यों में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है. उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह के वक्त कोहरे के चलते विजिबिलिटी में कमी देखने को मिल रही है. मौसम विभाग के मताबिक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में अगले 24 घंटे घने से घना कोहरा नजर आ सकता है. इन राज्यों में यही स्थिति अगले 4 दिनों तक जारी रह सकती है.

राजधानी दिल्ली में आज (बुधवार) न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है. फिलहाल राज्य में कोल्ड डे की स्थिति बरकरार है. दिल्ली के सफदरजंग में सुबह 5.30 बजे तापमान 8.4 डिग्री जबकि पालम में 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के मुताबिक, नए साल के शुरुआती दिनों तक ऐसा ही मौसम रह सकता है.

Severe cold wave conditions persist in the national capital and the minimum temperature is expected to remain at 7 degrees Celsius. Pictures from Minto Road, Delhi. pic.twitter.com/Sd9pQ12rK3

पंजाब और हरियाणा में शीतलहर के साथ कोहरे भी छाया हुआ है. पंजाब के बठिंडा में आज, 28 दिसंबर की सुबह 5.30 बजे विजिबिलिटी जीरो रिकॉर्ड की गई. जबकि अमृतसर में 25 और पटियाला में 200 मीटर तक दृश्यता दर्ज हुई. हरियाणा की बात करें तो अंबाला और चंडीगढ़ में 200 मीटर विजिबिलिटी रही. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बरेली में 25 मीटर और बहराइच में 200 मीटर तक विजिबिलिटी दर्ज की गई. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, कई राज्यों में अगले 3-4 दिन घना कोहरा देखने को मिल सकता है.

Dense to Very Dense Fog likely to continue over many parts of Haryana, Chandigarh & Delhi, West UP and in isolated pockets over north Rajasthan during next 24 hours. However, Dense Fog in isolated pockets likely to continue over the above region during subsequent 3-4 days. pic.twitter.com/vB3LVKPykz