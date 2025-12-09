scorecardresearch
 
'चिड़िया उड़' से लेकर जॉनी लीवर के 'अभी ठीक कर देता हूं' तक, Indigo पर मीम्स की बाढ़

इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी से लोग परेशान रहे लेकिन सोशल मीडिया पर मीम्स का सैलाब आ गया. “ItDidntGo”, “Fear of flight is Indigo”, जॉनी लीवर और पॉपटलाल के क्लिप समेत कई वीडियो वायरल हुए. लोग होटल बुक करने को मजबूर हुए. एयरलाइन ने आठवें दिन भी उड़ानें रद्द कीं और दो दिनों में 700 से अधिक फ्लाइटें नहीं उड़ सकीं.

इंडिगो पर टीवी सीरियल के मीम्स बन रहे हैं. (Photo: ITG)
इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिल होने से लोग अपनी मीटिंग्स, एग्ज़ाम और शादी तक मिस कर बैठे, लेकिन ह्यूमर बरकरार रहा. सोशल मीडिया पर जोक्स और मीम्स उड़ान भरते रहे, जबकि फ्लाइट्स जमीन पर अटकी रहीं. इंस्टाग्राम, फेसबुक और ‘X’ पर लोग जमकर व्यंग्य करते नजर आए.

'चिड़ी उड़' से लेकर 'अभी ठीक कर देता हूं' तक वायरल मीम्स
एक वीडियो में यात्री एयरपोर्ट पर ‘चिड़ी उड़’ खेलते दिखे और जो इंडिगो पर उंगली उठाता, वही हार जाता. इंस्टाग्राम पर yuvraj.dua का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें यात्री बेड, कंबल, टिफिन व गिटार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकलता है और पत्नी के पूछने पर कहता है- "अरे इंडिगो है ना."

ह्यूमर में छुपा दर्द: यूट्यूब से गिटार सीखने तक के मजाक
लोगों ने धड़ाधड़ मजेदार मीम्स बनाए. एक पोस्ट में इंडिगो का लोगो 'ItDidntGo' कर दिया गया. कई यात्रियों ने कहा कि यह उनकी निराशा को बिल्कुल सही दिखाता है. कुछ ने इससे भी आगे बढ़कर नए तंज कसे.

जोक्स की भरमार: "Fear of flight is Indigo"
'Laughing Colours' ने पोस्ट किया - “Fear of height is vertigo. Fear of flight is Indigo.” एक अन्य कमेंट में शिवम बहुगुणा ने लिखा कि आखिरी बार इंडिगो ने इतने लोगों को 1917 के ‘चंपारण सत्याग्रह’ में नाराज किया था.

देरी से परेशान यात्रियों पर होटल व विज्ञापन का तंज
गौतम भासनाली ने इंडिगो के स्टेटमेंट “Come for the flights, stay for the hotels” को शेयर किया और लिखा, “पहले समझ नहीं आया था, अब समझ आया.” कई यात्रियों को लंबी देरी के कारण होटल बुक करने पड़े.

फिल्मों और सीरियल्स के क्लिप्स का इस्तेमाल
'खट्टा मीठा' के जॉनी लीवर का “अभी ठीक कर देता हूं” वाला सीन वायरल हुआ, जिसमें वह मशीन ठीक करने की बजाय उसे बिगाड़ देता है. यह इंडिगो प्रबंधन के बयान पर तंज था कि समस्या जल्द ठीक होगी, जबकि हालात बिगड़ते गए इसी तरह 'रमन राघव 2.0' में नवाज़ुद्दीन का “निकालो मुझे यहां से” वाला दृश्य भी शेयर हुआ.

टीवी सीरियल के मीम्स भी छाए
'तारक मेहता' के पॉपटलाल का “कैंसल, कैंसल, कैंसल” वाला सीन वायरल हुआ और इसे “इंडिगो का नया ब्रांड एम्बेसेडर” लिखा गया. साल 1999 की फिल्म 'सरफरोश' में माता-पिता द्वारा 'आरती' करने वाला सीन शेयर कर लिखा गया, “इंडिगो से यात्रा करने वालों के माता-पिता.”

संकट से जूझती एयरलाइन लगातार उड़ानें रद्द कर रही
भारतीय बाजार पर इंडिगो का 65 प्रतिशत कब्ज़ा है. एयरलाइन ने मंगलवार को बेंगलुरु और हैदराबाद से 180 उड़ानें रद्द कर दीं. एयरलाइन में जारी संकट के कारण आठवें दिन भी यही हाल रहा. सोमवार को छह मेट्रो शहरों से 560 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गईं.

