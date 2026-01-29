चेन्नई में ट्रिपल मर्डर से सनसनी... यौन उत्पीड़न की कोशिश के बाद पति-पत्नी और मासूम बेटे की हत्या

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. बिहार के एक प्रवासी मजदूर, उसकी पत्नी और दो साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी गई. इस ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में खुलासा हुआ है कि पहले महिला के साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश की गई. विरोध करने पर पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया.

एजेंसी के मुताबिक, मृतक बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले थे. 24 साल का युवक श्रीपेरंबदूर इलाके में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था. पुलिस जांच में सामने आया है कि युवक अपने परिवार के साथ चेन्नई के तारामणि इलाके में परिचितों के यहां रह रहा था.

25 जनवरी की रात कुछ लोग, जो खुद बिहार के ही प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं, युवक के साथ शराब पी रहे थे. इसी दौरान आरोपियों ने युवक की पत्नी के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की कोशिश की. जब युवक ने विरोध किया तो आरोपियों ने लोहे की रॉड से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

इसके बाद मामले को छिपाने और किसी गवाह को जिंदा न छोड़ने के इरादे से आरोपियों ने महिला और उसके दो साल के बेटे की भी हत्या कर दी.

यह वारदात 26 जनवरी को उस वक्त सामने आई, जब चेन्नई के पॉश इलाके आद्यार में सड़क किनारे एक बोरे में युवक का शव मिला.

सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. तकनीकी जांच और पूछताछ के बाद पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया. सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने वारदात कबूल कर ली.

बच्चे का शव नहर से बरामद, महिला की तलाश जारी

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने दो साल के मासूम का शव बकिंघम नहर से बरामद किया. पिता और बेटे के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी रॉयपेट्टा अस्पताल भेज दिया गया है.

हालांकि, महिला का शव अब तक बरामद नहीं हो सका है. आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि महिला का शव इंदिरा नगर एमआरटीएस स्टेशन के पास एक बड़े कचरा कंटेनर में फेंका गया था. पुलिस और नगर निगम की टीमें इलाके में सघन तलाशी अभियान चला रही हैं.

इस घटना ने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी है. विपक्षी दलों ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. AIADMK प्रमुख और तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एडप्पादी के. पलानीस्वामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने DMK सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

वहीं, DMK सांसद कनिमोझी ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे अमानवीय और जघन्य अपराध कहा और भरोसा दिलाया कि मामले में सख्त से सख्त एक्शन होगा. पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार की जा रही है.

