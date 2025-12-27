scorecardresearch
 
AP सीएम चंद्रबाबू नायडू 28 दिसंबर को जाएंगे अयोध्या, राम मंदिर में करेंगे दर्शन-पूजन

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 28 दिसंबर को अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करेंगे. सरकारी कार्यक्रम के अनुसार, वह हैदराबाद से रवाना होकर सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और करीब तीन घंटे तक मंदिर परिसर में रहेंगे. यह राम मंदिर की उनकी दूसरी यात्रा होगी. राज्य सरकार द्वारा साझा किए गए यात्रा विवरण में किसी अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम या बैठक की जानकारी नहीं दी गई है.

चंद्रबाबू नायडू जाएंगे अयोध्या (File Photo: ITG)
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 28 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर का दौरा करेंगे. राज्य सरकार द्वारा साझा किए गए यात्रा कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री इस दिन सुबह 9 बजे हैदराबाद से प्रस्थान करेंगे और सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे.

 राम मंदिर का दौरा करेंगे चंद्रबाबू नायडू
 

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि मुख्यमंत्री नायडू 28 दिसंबर को अयोध्या स्थित दिव्य राम मंदिर में दर्शन करेंगे. वह सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक, यानी लगभग तीन घंटे तक मंदिर परिसर में समय बिताएंगे.

रिपोर्ट के अनुसार, राम मंदिर में दर्शन और प्रवास के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे अयोध्या से प्रस्थान करेंगे और सीधे विजयवाड़ा लौटेंगे. मुख्यमंत्री की यह यात्रा पूरी तरह निर्धारित कार्यक्रम के तहत होगी.

11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की राम मंदिर की यह दूसरी यात्रा होगी. इससे पहले वह पिछले साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे. सरकार की ओर से जारी जानकारी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का मंदिर दर्शन और प्रवास ही मुख्य कार्यक्रम है.

राज्य सरकार द्वारा साझा किए गए यात्रा विवरण में किसी अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम या बैठक का उल्लेख नहीं किया गया है.  मुख्यमंत्री का यह धार्मिक दौरा है और वह निर्धारित समय के अनुसार अयोध्या पहुंचकर मंदिर दर्शन के बाद उसी दिन वापस लौटेंगे.
 

---- समाप्त ----
