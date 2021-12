CDS Bipin Rawat Helicopter Crash: नहीं रहे CDS बिपिन रावत, हेलिकॉप्टर हादसे में पत्नी सहित 13 लोगों की मौत

हेलिकॉप्टर क्रैश में CDS बिपिन रावत (Bipin rawat) का निधन हो गया है. जो हेलिकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसमें 14 लोग सवार थे. सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी हेलिकॉप्टर में सवार थीं. घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने भी दुःख जताया है. आपको बता दें कि ये दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास बुधवार दोपहर को हुआ था.



तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मृत अन्य लोगों के साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर के गुरुवार शाम तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है.



कुन्नूर में क्रैश हुए भारतीय वायुसेना हेलिकॉप्टर Mi-17V5 में CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत ने पायलट ग्रुप-कैप्टन पीएस चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप के साथ उड़ान भरी थी. इस दौरान उनके साथ एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी समेत 14 लोग सवार थे.



वहीं इस हादसे पर दुख जताते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूं. देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है. मातृभूमि के लिए उनकी चार दशकों की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता और वीरता से चिह्नित थी. उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं.

I am shocked and anguished over the untimely demise of Gen. Bipin Rawat and his wife, Madhulika ji. The nation has lost one of its bravest sons. His four decades of selfless service to the motherland was marked by exceptional gallantry and heroism. My condolences to his family.