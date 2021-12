CDS बिपिन रावत का हेलिकॉप्टर क्रैश, 11 लोगों के शव बरामद, पढ़ें रेस्क्यू पर अब तक का पूरा Update

Tamilnadu Helicopter Crash, CDS Bipin Rawat: तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत अन्य अधिकारियों को ले जा रहा सेना का हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया. हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव अभियान शुरू हो गया है. बताया जा रहा है कि हेलिकॉप्टर में 14 लोग सवार थे. 11 शव बरामद किए गए हैं. ये सभी 11 शव इस समय मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन (Military Hospital Wellington) में हैं. जानें इस हादसे से जुड़े अहम अपडेट्स...

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी



कुन्नूर में क्रैश हुए सेना के हेलिकॉप्टर में सिर्फ सीडीएस बिपिन रावत ही नहीं मौजूद थे, बल्कि उनकी पत्नी भी मौजूद थीं. अभी किन-किन लोगों को हादसे के बाद बचाया गया है, सेना ने इस बारे में साफ नहीं किया है. अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

सेना का ये हेलिकॉप्टर कहां हुआ क्रैश?



सीडीएस को ले जा रहा सेना का यह हेलिकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. पूरा इलाका काफी जंगल वाला है. वहीं, जिन लोगों को बचाया गया है, उन्हें पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है.

#WATCH | Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper. pic.twitter.com/6oxG7xD8iW

कहां से हेलिकॉप्टर ने भरी थी उड़ान?



एक लेक्चर सीरीज के लिए सीडीएस बिपिन रावत ऊटी वेलिंगटन गए थे. उनके साथ उनकी पत्नी और ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी भी थे. सीडीएस सुलूर से कुन्नूर आ रहे थे. उन्हें यहां से दिल्ली के लिए उड़ान भरने थी.

IAF ने दिए जांच के आदेश



वहीं, हादसे की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है. जब वीवीआईपी हेलिकॉप्टर में होते हैं, उस समय हेलिकॉप्टर को उड़ाने के नियम काफी अलग होते हैं. कहा जा रहा है कि सेना की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में आने वाले समय में हादसे की वजह पता चल सकेगी.इस मामले में भारतीय वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं, भारतीय वायुसेना ने ट्वीट ने मामले की जांच को लेकर ट्ववीट किया है.

An IAF Mi-17V5 helicopter, with CDS Gen Bipin Rawat on board, met with an accident today near Coonoor, Tamil Nadu. An Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident.

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं

इस घटना के सामने आने के बाद सियासी दलों की प्रतिक्रिया सामने आई हैं, सभी ने इस हादसे पर दुख जताया है.

Extremely tragic news coming in from Coonoor.



Today, the entire nation prays for the safety of those who were onboard including CDS Bipin Rawat and his family members. Also praying for the speedy recovery of everyone who was injured. — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 8, 2021

Shocked to hear about the tragic crash of helicopter with CoDS Shri Bipin Rawat ji on board.

I pray for everyone's safety, wellbeing. — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) December 8, 2021

The nation prays for the safety & security of CDS General Bipin Rawat and all onboard. https://t.co/vySXjKEV9i — Congress (@INCIndia) December 8, 2021

Deeply saddened to learn about the crash of chopper ferrying our CDS Bipin Rawat and his wife. Praying for everyone's safety. December 8, 2021

Distressed to hear the news of an Army helicopter crash carrying CDS General Shri Bipin Rawat Ji and other senior Army officials. Praying for their safety & well-being. — Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) December 8, 2021

तमिलनाडु में एक सैन्य हेलिकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का दु:खद समाचार मिला।

हेलिकॉप्टर में सवार चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ जनरल बिपिन रावत समेत सभी लोगों के कुशल होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। — Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) December 8, 2021

I am shocked to learn that an Army helicopter carrying Chief of Defence Staff General Bipin Rawat Ji and 13 others has crashed in Tamil Nadu. My thoughts and prayers are with those who were onboard. — N Chandrababu Naidu (@ncbn) December 8, 2021