'जातिवादी कमेंट, परिवार को धमकी', Air India के पायलट ने यात्री पर हमले के बाद दी सफाई

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट टर्मिनल-1 पर हुए विवाद के एक दिन बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट कैप्टन विरेंदर सेजवाल ने स्पाइसजेट यात्री अंकित देवान के आरोपों पर जवाब दिया है. देवान ने पायलट पर मारपीट का आरोप लगाया था, जबकि पायलट का दावा है कि उनके खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी की गई और उनके परिवार की महिला सदस्यों व एक बच्चे को गंभीर धमकियां दी गईं.

एयर इंडिया एक्सप्रेस का बयान

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कैप्टन सेजवाल की ओर से जारी बयान में इस घटना को 'पायलट बनाम यात्री' विवाद के रूप में पेश किए जाने को गलत बताया. बयान में कहा गया कि सोशल मीडिया और खबरों में एकतरफा और अधूरी जानकारी के आधार पर मामले को गलत तरीके से दिखाया गया है.

क्या है यात्री का आरोप?

अंकित देवान ने आरोप लगाया कि वह अपने परिवार और चार महीने के बच्चे के साथ यात्रा कर रहे थे. एयरपोर्ट स्टाफ ने बच्चे के कारण उन्हें स्टाफ और PRM सुरक्षा जांच से जाने की अनुमति दी थी. इसी दौरान विवाद शुरू हुआ.

पायलट ने क्या कहा?

बयान में कहा गया कि कैप्टन सेजवाल उस समय ड्यूटी पर नहीं थे और एक यात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे. उनके अनुसार, देवान ने बिना उकसावे के उन्हें गाली दी, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और धमकियां दीं. विवाद बढ़ने पर हाथापाई हुई, जिसमें कैप्टन सेजवाल घायल हुए. CISF कर्मियों ने मौके पर हस्तक्षेप किया.

कैप्टन सेजवाल ने कहा कि CISF की मदद से विवाद सुलझ गया था और दोनों पक्षों ने आगे मामला न बढ़ाने पर सहमति जताई थी. बयान में कहा गया कि इस निजी घटना का पायलट की पेशेवर जिम्मेदारियों या कंपनी से कोई संबंध नहीं है.

क्या था देवान का जवाब?

इंडिया टुडे टीवी से बातचीत में देवान ने कहा कि स्टाफ सुरक्षा चेकपॉइंट पर पायलट ने उनकी मौजूदगी पर आपत्ति जताई और अपमानजनक टिप्पणी की. उन्होंने आरोप लगाया कि पायलट ने उन्हें पीटा, जिससे उन्हें चोट आई. देवान ने यह भी स्वीकार किया कि बहस के दौरान दोनों ओर से गाली-गलौज हुई और उन्होंने पायलट को अपशब्द कहा. उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा कीं.

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि अगले हफ्ते एक बाहरी समिति बनाकर जांच कराई जाएगी. पायलट को फिलहाल ड्यूटी से हटा दिया गया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत पायलट को ग्राउंड करने और BCAS व CISF से रिपोर्ट मांगने के निर्देश दिए हैं.

