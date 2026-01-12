Blinkit डिलीवरी बॉय बनकर सड़कों पर उतरे राघव चड्ढा, जानें क्यों पहनी यूनिफॉर्म

आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि सांसद राघव चड्ढा Blinkit के डिलीवरी बॉय की तरह कपड़े पहनकर और स्कूटी चलाकर सामान डिलीवर करते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनका यह अंदाज तेजी से वायरल हो रहा है और लोग काफी हैरान हो रहे हैं कि एक सांसद ऐसा क्यों कर रहे हैं.

राघव चड्ढा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

दरअसल, राघव चड्ढा ने यह सब जानबूझकर और एक खास मकसद से किया. उन्होंने Blinkit के डिलीवरी पार्टनर की यूनिफॉर्म पहनी, स्कूटी चलाई और ठीक डिलीवरी बॉय की तरह लोगों तक सामान पहुंचाया. इसका उद्देश्य किसी ब्रांड का प्रचार नहीं था, बल्कि डिलीवरी बॉय और गिग वर्कर्स की जिंदगी को करीब से समझना और लोगों को दिखाना था.

Away from boardrooms, at the grassroots. I lived their day.



Stay tuned! pic.twitter.com/exGBNFGD3T — Raghav Chadha (@raghav_chadha) January 12, 2026

राघव चड्ढा का कहना था कि आज के समय में क्विक डिलीवरी ऐप्स पर काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर बहुत मेहनत करते हैं. वे तेज धूप, बारिश, ठंड और ट्रैफिक के बीच समय पर सामान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कम सैलरी, ज्यादा दबाव और सुरक्षा की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

स्कूटी चलाकर खुद किया सामान की डिलीवरी

Blinkit डिलीवरी बॉय की तरह तैयार होकर स्कूटी चलाने का उनका यह कदम एक प्रतीकात्मक संदेश था- ताकि लोग यह समझ सकें कि 10 मिनट में सामान पहुंचाने के पीछे किसी इंसान की मेहनत, थकान और खतरा छिपा होता है. उन्होंने यह भी दिखाने की कोशिश की कि डिलीवरी पार्टनर सिर्फ 'ऐप का हिस्सा' नहीं, बल्कि मेहनतकश लोग हैं, जिनके लिए बेहतर नियम, बीमा, सुरक्षा और सम्मान बेहद जरूरी है.

सोशल मीडिया पर लोग कर रहे तारीफ

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने राघव चड्ढा के इस कदम की तारीफ की और कहा कि नेताओं को जमीनी हकीकत समझने के लिए ऐसे प्रयास करने चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने इसे एक मजबूत सोशल मैसेज बताया, जो गिग इकॉनमी में काम करने वाले लाखों लोगों की आवाज बन सकता है. कुल मिलाकर, Blinkit डिलीवरी बॉय की तरह कपड़े पहनकर और स्कूटी से सामान पहुंचाना राघव चड्ढा का एक अलग लेकिन असरदार तरीका था, जिससे उन्होंने मेहनतकश डिलीवरी वर्कर्स की जिंदगी और उनकी चुनौतियों को सामने लाया.

अंशिका चौहान ने कहा- सच्ची सच्ची बताओ ये सब फिल्मी आइडियाज आपको परिणीति देती हैं ना? योसारियन भाई नाम के यूजर ने लिखा- क्या राघव ने डिलीवरी राइडर के रूप में पंजीकरण कराया था या वह सिर्फ अपने डिलीवरी पार्टनर के साथ जाने का फैसला किया था? यदि उसने पंजीकरण नहीं कराया था, तो यह आपके नियमों और शर्तों का उल्लंघन है. सौरव चौधरी नाम के यूजर ने लिखा- यार, बाजार में और अधिक नौकरियां पैदा करने पर ध्यान दो, न कि मौजूदा नौकरियों को खत्म करने पर!

