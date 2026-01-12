दिल्ली: परफ्यूम इस्तेमाल करने पर दुकान मालिक ने डिलीवरी बॉय को पीटा, केस दर्ज

नई दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के ओल्ड कोंडली इलाके में एक 18 वर्षीय डिलीवरी बॉय के साथ कथित तौर पर मारपीट का मामला सामने आया है. यह युवक क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है. पुलिस के अनुसार, दुकान के मालिक ने उसे अपनी दुकान से परफ्यूम की बोतल इस्तेमाल करने पर रोका और फिर उसके साथ मारपीट की. पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है.

पीड़ित डिलीवरी बॉय की पहचान रिशा कुमार के रूप में हुई है, जो ओल्ड कोंडली का रहने वाला है. पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद मामले पर संज्ञान लिया गया और कानूनी कार्रवाई शुरू की गई.

कैसे हुआ विवाद?

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि रिशा कुमार ने कथित तौर पर दुकान से परफ्यूम छिड़क लिया था. यह देखते ही दुकानदार ने उसे डांटना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई. बहस बढ़ने पर स्थिति और बिगड़ गई.

मारपीट और रोकने का आरोप

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, विवाद बढ़ने पर दुकानदार ने डिलीवरी बॉय को रोक लिया और उसके साथ शारीरिक रूप से मारपीट की. इससे युवक को चोटें आईं.

पुलिस में शिकायत

मारपीट के बाद रिशा कुमार पुलिस के पास पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई. उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसका बयान भी जांच के हिस्से के रूप में दर्ज किया गया.

पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है. अब दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि घटना की सही जानकारी मिल सके. इसके अलावा, गवाहों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके.

