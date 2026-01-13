scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जिस पति के लिए छोड़ी ऊंची सैलरी वाली नौकरी, वो गर्लफ्रेंड संग रूम में रंगे हाथों पकड़ा गया

Extramarital Relationship: बेंगलुरु में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक पत्नी ने अपने पति का करियर बनाने के लिए अपनी ऊंची सैलरी वाली नौकरी तक कुर्बान कर दी, लेकिन बदले में उसे मिला धोखा और शारीरिक प्रताड़ना. आरोपी टेक कर्मचारी को पुलिस ने उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

Advertisement
X
बेंगलुरु पुलिस ने प्रेमिका के घर से दबोचा आरोपी पति.(Photo:ITG)
बेंगलुरु पुलिस ने प्रेमिका के घर से दबोचा आरोपी पति.(Photo:ITG)

बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके में पुलिस ने एक टेक कर्मचारी को पत्नी के साथ धोखाधड़ी, मारपीट और जातिगत उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी तब हुई जब पत्नी की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को एक पीजी में उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ा.

पुलिस जांच में पीड़ित पत्नी और आरोपी के बीच के संघर्ष की एक दुखद कहानी सामने आई है. पुलिस का कहना है कि पत्नी एक प्राइवेट फर्म में सीनियर पद पर कार्यरत थी और अच्छी सैलरी पा रही थी. उसने अपने बेरोजगार पति को नौकरी दिलाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी.

नौकरी छोड़ने के बाद पत्नी ने न केवल घर संभाला, बल्कि अपने पति को एक बड़ी टेक कंपनी में नौकरी दिलाने में भी पूरी मदद की.

सम्बंधित ख़बरें

युवक को AI गर्ल ने किया था ब्लैकमेल.(Photo: Representational)
बेंगलुरु में 'AI गर्ल' का कहर... न्यूड वीडियो बना हड़प लिए ₹1.53 लाख
कपल घर में काम करने वाली मेड को सालाना सैलरी 1.5 लाख रुपये देते हैं . (Photo: kritagya.nayyar)
किराया, ट्रैवल, टैक्स सब मिलाकर ₹38 लाख! बेंगलुरु कपल का खर्च वायरल
बेंगलुरु में डेंटल छात्रा की संदिग्ध मौत, कॉलेज प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप
CPRI official arrest by CBI in bribe case
CBI का एक्शन: बेंगलुरु में CPRI का अधिकारी लाखों की रिश्वत लेते गिरफ्तार, घर से मिला करोड़ों का कैश
सिद्धारमैया-शिवकुमार से राहुल गांधी की मीटिंग (Photo: X/INC)
राहुल गांधी के साथ सिद्धारमैया और DK शिवकुमार की मीटिंग, पावर टसल के बीच पहली मीटिंग

पति के नौकरी पर लगने और बच्चे के जन्म के बाद आरोपी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया. आरोपी जैकब अरूप अपनी पत्नी को उसकी जाति के आधार पर गंदी गालियां देता था और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था. आरोप है कि मारपीट इतनी गंभीर थी कि पत्नी का गर्भपात तक हो गया.

Advertisement

आरोपी का इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एक युवती के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिसके साथ वह अक्सर समय बिताता था. पत्नी की शिकायत के आधार पर अत्याचार और मारपीट के आरोपों के तहत मामले दर्ज किए गए.

फरियादी महिला की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को उसकी प्रेमिका के घर से गिरफ्तार कर लिया. बेंगलुरु के DCRE वेस्ट डिवीजन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement