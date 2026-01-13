जिस पति के लिए छोड़ी ऊंची सैलरी वाली नौकरी, वो गर्लफ्रेंड संग रूम में रंगे हाथों पकड़ा गया

बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके में पुलिस ने एक टेक कर्मचारी को पत्नी के साथ धोखाधड़ी, मारपीट और जातिगत उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी तब हुई जब पत्नी की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को एक पीजी में उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ा.

और पढ़ें

पुलिस जांच में पीड़ित पत्नी और आरोपी के बीच के संघर्ष की एक दुखद कहानी सामने आई है. पुलिस का कहना है कि पत्नी एक प्राइवेट फर्म में सीनियर पद पर कार्यरत थी और अच्छी सैलरी पा रही थी. उसने अपने बेरोजगार पति को नौकरी दिलाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी.

नौकरी छोड़ने के बाद पत्नी ने न केवल घर संभाला, बल्कि अपने पति को एक बड़ी टेक कंपनी में नौकरी दिलाने में भी पूरी मदद की.

पति के नौकरी पर लगने और बच्चे के जन्म के बाद आरोपी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया. आरोपी जैकब अरूप अपनी पत्नी को उसकी जाति के आधार पर गंदी गालियां देता था और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था. आरोप है कि मारपीट इतनी गंभीर थी कि पत्नी का गर्भपात तक हो गया.

Advertisement

आरोपी का इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एक युवती के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिसके साथ वह अक्सर समय बिताता था. पत्नी की शिकायत के आधार पर अत्याचार और मारपीट के आरोपों के तहत मामले दर्ज किए गए.

फरियादी महिला की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को उसकी प्रेमिका के घर से गिरफ्तार कर लिया. बेंगलुरु के DCRE वेस्ट डिवीजन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----