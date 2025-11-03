scorecardresearch
 

बेंगलुरु: लाइट बंद करने को लेकर विवाद, डंबल से मारकर सहकर्मी की हत्या

बेंगलुरु के गोविंदराजनगर में ‘डेटा डिजिटल बैंक’ दफ्तर में दो कर्मचारियों के बीच लाइट बंद करने को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें 24 वर्षीय सोमाला वामशी ने 41 वर्षीय सहकर्मी भीमेश बाबू के सिर पर डंबल से वार कर हत्या कर दी.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. (Photo: ITG)
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के गोविंदराजनगर थाना क्षेत्र में एक किराए के दफ्तर में एक बजे के करीब हत्या हुई है. यह दफ्तर 'डेटा डिजिटल बैंक' नाम की कंपनी का था, जो रोजाना शूटिंग के वीडियो स्टोर करने का काम करती है. दफ्तर में रात को रहने वाले दो कर्मचारियों के बीच लाइट बंद करने को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें एक कर्मचारी ने दूसरे को मार डाला.

डीसीपी वेस्ट गिरीश के मुताबिक, आरोपी सोमाला वामशी (24 साल, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश) ने अपने सहकर्मी भीमेश बाबू (41 साल, चित्रदुर्ग) के सिर पर डंबल से हमला किया, जिससे भीमेश बाबू की मौके पर ही मौत हो गई. 

आरोपी सोमाला वामशी ने खुद थाने आकर सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. 

लाइट बंद करने को लेकर हुआ मामूली विवाद...

यह हत्या शनिवार की तड़के सुबह वेस्ट बेंगलुरु में गोविंदराजनगर के निकट एमसी लेआउट में एक डिजिटल वॉल्ट और फोटो-एडिटिंग फर्म के दफ्तर में हुई है. मृतक भीमेश बाबू को तेज रोशनी से संवेदनशीलता थी और वह नियमित रूप से सहकर्मियों से जरूरत न होने पर लाइट बंद करने के लिए कहते थे. रात करीब 1 बजे, जब उन्होंने फिर से एक सहकर्मी को लाइट बंद करने के लिए कहा, तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई.

विवाद के दौरान, आरोपी सोमाला वामशी गुस्से में आ गया. नायनडाहल्ली में रहने वाला यह तकनीकी कार्यकारी पहले बाबू पर मिर्च पाउडर फेंका. इसके बाद, उसने डंबल से बाबू के सिर, चेहरे और छाती पर बार-बार वार किया. हमले के बाद बाबू गिर गए.

आत्मसमर्पण और कानूनी कार्रवाई

बाबू के गिरने के बाद, वामशी घबरा गया और सहकर्मियों से मदद मांगी. एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन बाबू को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया. आरोपी वामशी ने बाद में गोविंदराजनगर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. डीसीपी (वेस्ट) गिरीश एस ने पुष्टि की है कि ऑफिस की लाइट चालू रखने को लेकर हुए विवाद के कारण यह हत्या हुई है.

