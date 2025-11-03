बाहर से कमरा लॉक, अंदर रोता बच्चा, ताला तोड़कर घुसे तो मिली लहूलुहान मां की लाश! जानिए हमीरपुर का रोशनी हत्याकांड

यूपी के हमीरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां तीन साल पहले हुई लव मैरिज का दर्दनाक अंत हुआ. मौदहा थाना इलाके में एक नशे के आदी पति ने अपनी 27 वर्षीय पत्नी रोशनी को लोहे की रॉड से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद वह अपने डेढ़ साल के मासूम बच्चे को लाश के साथ कमरे में बंद कर फरार हो गया.

यह घटना यूपी के हमीरपुर जिले के मौदहा थाना इलाके के कम्हरिया गांव में हुई. मोइनुद्दीन ने अपनी 27 वर्षीय पत्नी रोशनी की हत्या कर दी. शनिवार रात पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. नशे के आदी पति ने लोहे की रॉड से पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला और बच्चे को कमरे में बंद कर भाग गया.

रविवार सुबह करीब सात बजे जब आस-पास के लोगों ने कमरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वह दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंचे. कमरे के अंदर का दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी. मासूम बच्चा अपनी मां के लहूलुहान शव के पास बिलख-बिलख कर रो रहा था. घटना से पूरे गांव में सनसनी और खलबली मच गई.

लोहे की रॉड से की गई नृशंस हत्या

पुलिस को बताया गया कि मोइनुद्दीन का देर रात अपनी पत्नी रोशनी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. विवाद इतना बढ़ गया कि मोइनुद्दीन ने बेडरूम में लेटी पत्नी पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया. रॉड से पीट-पीटकर उसने रोशनी की नृशंस हत्या कर दी. हत्या करने के बाद, आरोपी पति मोइनुद्दीन अपने तीन वर्षीय मासूम बच्चे को उसी कमरे में बंद करके फरार हो गया.

पुलिस ने ताला तोड़कर मासूम को निकाला

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का ताला तोड़कर मासूम बच्चे को बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस अधीक्षक (SP) हमीरपुर ने बताया कि पुलिस ने हत्यारोपी पति की तलाश शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि तीन साल पहले हुई इस लव मैरिज का इतना दर्दनाक अंजाम होगा, किसी ने नहीं सोचा था.

