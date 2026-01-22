scorecardresearch
 
'सिक्योरिटी चेक के बहाने ‘T’ पोजि‍शन में खड़ा कर की छेड़छाड़' कोरियाई पर्यटक ने सुनाई आपबीती

बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कथित तौर पर छेड़छाड़ की शिकार हुई दक्षिण कोरियाई महिला पर्यटक ने इंडिया टुडे को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपनी आपबीती बताई है. इस मामले में एयरपोर्ट स्टाफर को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही कोरियाई पर्यटक किम सुंग क्युंग ने इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए अपनी पहचान उजागर करने की सहमति भी दी.

विदेशी महिला के साथ एयरपोर्ट पर दरिंदगी, 20 मिनट में आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit: India Today/Special Permission)
विदेशी महिला के साथ एयरपोर्ट पर दरिंदगी, 20 मिनट में आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit: India Today/Special Permission)

बेंगलुरु में कथित तौर पर एक एयरपोर्ट स्टाफ द्वारा छेड़छाड़ की शिकार हुई दक्षिण कोरियाई महिला पर्यटक ने कहा कि इस घटना को भारत की सुरक्षा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. हालांकि उन्होंने एयरपोर्ट जैसे स्थानों पर मौजूद 'पावर इम्बैलेंस' यानी ताकत के असंतुलन को एक गंभीर चिंता बताया.

इंडिया टुडे को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में किम सुंग क्युंग ने केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए इस वाकये का पूरा विवरण दिया. किम ने बताया कि वो बेंगलुरु अपने एक दोस्त से मिलने आई थीं.

किम ने इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए अपनी पहचान उजागर करने की अनुमति दी. बता दें कि यह घटना 19 जनवरी को हुई.  किम ने बताया कि इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक एयरपोर्ट स्टाफर अफान अहमद ने उन्हें बैगेज चेक के बहाने रोका और ‘सिक्योरिटी चेक के नाम पर छेड़छाड़ की’

इंडिया टुडे से बातचीत में किम ने बताया कि आरोपी ने दावा किया कि सिक्योरिटी चेक के दौरान उनके चेक-इन बैग से 'बीपिंग' की आवाज आ रही है.

उन्होंने कहा, 'उसने कहा कि मेरे बैग से बीपिंग की आवाज आ रही है. इससे मैं डर गई कि कहीं कोई आतंकवादी स्थिति या कोई गंभीर मामला न हो. इसलिए मैं पर्सनल सिक्योरिटी चेक के लिए तैयार हो गई.'

किम ने बताया कि उन्होंने यह सोचकर सहयोग किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक वैध सुरक्षा प्रक्रिया है. किम ने बताया, 'वह बहुत प्रोफेशनल और आरोप लगाने वाले लहजे में बात कर रहा था, जिससे मुझे लगा कि यह कोई आपात स्थिति है.'  इसके बाद वह स्टाफर उन्हें पुरुषों के वॉशरूम में ले गया और ‘टी’ पोजि‍शन यानी दोनों हाथों को ऊपर उठाकर टी के आकार में खड़े होने को कहा. इसके बाद उसने सुरक्षा जांच के बहाने उनके शरीर को गलत तरीके से छुआ. आरोपी ने उनके सीने और निजी अंगों को बार-बार छुआ और पीछे से गले भी लगाया.

'मुझे पता था कि यह पूरी तरह गलत है, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा ताकि सुरक्षित तरीके से वहां से निकल सकूं और तुरंत वहां से चली गई.'  उन्होंने कांपती आवाज में कहा.

एयरपोर्ट पर ‘पावर इम्बैलेंस’ को लेकर जताई चिंता

इसके बाद एयरलाइन स्टाफ की मदद से किम पुलिस के पास पहुंचीं. उन्होंने बताया, 'सिंगापुर एयरलाइंस के स्टाफ ने मेरी मदद की और मुझे पुलिस स्टेशन ले गए. एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ भी सहयोगी था.' कोरियाई महिला ने कहा कि यह घटना भले ही बेहद डरावनी थी, लेकिन इससे भारत को लेकर उनकी राय खराब नहीं हुई. वह पूरे देश का प्रतिनिधि नहीं है. भारत काफी हद तक सुरक्षित है. 

हालांकि उन्होंने एयरपोर्ट जैसे हाई-सिक्योरिटी जोो  में मौजूद 'पावर इम्बैलेंस' को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा, 'यह एक अलग-थलग घटना है, लेकिन एयरपोर्ट पर ताकत का असंतुलन है. महिलाओं के लिए एयरपोर्ट को और सुरक्षित बनाने और जांच की प्रक्रिया को साफ़ और सही करने की जरूरत है.' किम द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी एयरपोर्ट स्टाफर को 20 मिनट के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया.

