ममता बनर्जी, अमित शाह ने पूछा सौरव का हाल, कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती हैं गांगुली

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के बीमार होने की खबर पर राजनीतिक और खेल जगत की दिग्गज हस्तियों ने चिंता जताई है. गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली के तबीयत की जानकारी ली है और जल्द उनके ठीक होने की कामना की है.

बता दें कि 48 साल के सौरव गांगुली की तबीयत आज सुबह बिगड़ी. रिपोर्ट के मुताबिक सौरव गांगुली सुबह अपने घर में बने जिम में वर्कआउट कर रहे थे. तभी उन्हें चक्कर आया और सीने में दर्द हुआ. इसके बाद उन्हें कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती कराया गया.

डॉक्टर्स ने बताया है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है. गांगुली की एंजियोप्लास्टी की जा रही है. हालांकि डॉक्टर्स ने ये भी बताया है कि चिंता की कोई बात नहीं है, फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है.

Sad to hear that @SGanguly99 suffered a mild cardiac arrest and has been admitted to hospital.



Wishing him a speedy and full recovery. My thoughts and prayers are with him and his family!