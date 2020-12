तमिलनाडु-केरल में फिर चक्रवाती तूफान का खतरा, अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में चक्रवाती तूफान (Cyclonic Storm) की संभावना जताई है. मौसम विभाग (IMD)के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है. इसके गहरे कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है. जो अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान में बदल सकता है.



इस बीच मौसम विभाग ने 2-3 दिसंबर को दक्षिणी तमिलनाडु ( Tamil Nadu) और दक्षिणी केरल (Kerela) में भारी बारिश (Heavy Rain) का अनुमान जताया है. चक्रवाती तूफान के प्रभाव से तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और आंध्र प्रदेश में 1 से 4 दिसंबर के बीच बारिश होने की संभावना है.

Deep Depression over southwest and adjoining southeast Bay of Bengal (Cyclone Alert for South Tamilnadu and South Kerala coasts)lay centered at 0830 hrs IST of today over Lat. 7.8° N and Long. 85.7°E.Very likely to intensify further into a cyclonic storm during next 24 hours. pic.twitter.com/jGo3W88kGw