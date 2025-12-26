scorecardresearch
 
यूनुस सरकार बांग्लादेश में गैर-मुसलमानों के खिलाफ 'अत्याचार' कर रही: पूर्व PM शेख हसीना

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर गैर-मुस्लिमों पर अत्याचार और धार्मिक स्वतंत्रता में दखल देने का आरोप लगाया है. हालिया लिंचिंग और हिंसा का ज़िक्र करते हुए उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सद्भाव की मांग की है.

शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर साधा निशाना (File Photo: ITG)
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने गैर-मुस्लिमों के खिलाफ 'अकल्पनीय अत्याचार' किए जाने का आरोप लगाया है. 78 साल की अवामी लीग लीडर शेख हसीना ने यह भी कहा, "मौजूदा सत्ताधारी ग्रुप, जिसने अवैध रूप से सत्ता हथिया ली है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को ज़िंदा जलाने जैसे भयानक उदाहरण पेश कर रहा है." पूर्व पीएम का यह बयान पिछले हफ़्ते बांग्लादेश में एक हिंदू शख्स की लिंचिंग की ओर इशारा था.

क्रिसमस के मौके पर अपने मैसेज में, शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर सभी धर्मों और समुदायों के लोगों की अपने-अपने धर्मों का पालन करने की आज़ादी में दखल देने का आरोप लगाया है.

उन्होंने कहा, "खास तौर पर, यह गैर-मुसलमानों के खिलाफ़ भयानक अत्याचार किया जा रहा है. इसने धार्मिक अल्पसंख्यकों को ज़िंदा जलाने जैसे भयानक उदाहरण भी पेश किए हैं. मुझे पूरा यकीन है कि बांग्लादेश के लोग इस बुरे दौर को अब और ज़्यादा वक्त तक नहीं चलने देंगे."

मैमनसिंह में मॉब लिंचिंग...

पिछले साल अगस्त में हसीना सरकार के हटने के बाद देश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ़ हुई घटनाओं की एक सीरीज़ से बांग्लादेश में हिंदू आबादी प्रभावित हुई है. पिछले हफ़्ते, मैमनसिंह शहर में एक भीड़ ने 25 साल के एक हिंदू मज़दूर की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.

सोमवार को, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समूहों ने ढाका में अंतरिम सरकार की अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में नाकाम रहने के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया.

शेख हसीना ने उम्मीद जताई है कि क्रिसमस बांग्लादेश में ईसाई और दूसरे धर्मों के मानने वालों के बीच सद्भाव और मेलजोल के मौजूदा रिश्तों को और मज़बूत करेगा.

उन्होंने कहा, "क्रिसमस के इस त्योहार के मौके पर, मैं सभी ईसाई भाइयों और बहनों को खुशी, शांति और समृद्धि की शुभकामनाएं देती हूं. अंधेरा छंट जाए और सुबह हो. बांग्लादेश हमेशा ज़िंदा रहे."

