फोटो खींचने के लिए बढ़ा टूरिस्ट तो भड़क उठा हाथी... गुस्से में कर दिया हमला, बाल-बाल बची शख्स की जान!

कर्नाटक के चामराजनगर जिले में बांदीपुर नेशनल पार्क (Bandipur National Park) में रविवार को एक टूरिस्ट बाल-बाल बच गया. उस पर जंगली हाथी ने अचानक हमला कर दिया. दरअसल, केरल का रहने वाला यह टूरिस्ट जंगल के किनारे स्थित नेशनल हाईवे पर टमाटर खाते हाथी की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान हाथी भड़क गया और हमला कर दिया. इस दौरान टूरिस्ट ने भागते हुए किसी तरह अपनी जान बचाई.

एजेंसी के मुताबिक, पर्यटक केरल का रहने वाला है. उसने सड़क किनारे टमाटर खा रहे एक जंगली हाथी की तस्वीर लेने की कोशिश की. कैमरे के साथ उसकी ओर बढ़ते ही हाथी भड़क गया और गुस्से में सीधा पर्यटक पर अटैक कर दिया. हाथी ने उसे रौंदने की कोशिश की, लेकिन पर्यटक समय रहते वहां से हट गया, जिससे वह बाल-बाल बच गया. हालांकि उसे कुछ चोटें आई हैं.

वहीं इस मामले को लेकर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जंगली जानवरों के करीब जाने या उन्हें उकसाने से गंभीर खतरा हो सकता है. अधिकारियों के अनुसार, पर्यटक का अभी तक पूरा पता नहीं चल पाया है और टीम उसकी तलाश कर रही है, ताकि उसकी पहचान और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जुटाई जा सके.

बता दें कि कर्नाटक का बांदीपुर नेशनल पार्क (Bandipur National Park) हाथियों के साथ-साथ बाघ, तेंदुए और कई अन्य वन्य प्रजातियों के लिए मशहूर है. हर साल यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. वन विभाग लगातार आगाह करता है कि पार्क के नियमों का पालन करना और वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है.

