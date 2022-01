Weather Update: पहाड़ों पर जबरदस्त Snowfall, 4 फीट तक बर्फ की सफेद चादर से ढका बद्रीनाथ धाम

Weather update: मौसम में आए बदलाव से देश के कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है. पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी (Snowfall) का दौर जारी है. वहीं, मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज़ की गई है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि ऐसी स्थिति अभी कुछ दिन और रहेगी.

देवभूमि उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है. ऊंचे इलाकों में बर्फ तो निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है. बर्फबारी के कारण केदारनाथ में 6 फीट से अधिक बर्फ जम गई है. वहीं बद्रीनाथ में अब तक 4 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है.

पहाड़ों पर इन दिनों ठंड कोहरे और बर्फ का मिला-जुला अटैक हो रहा है. हिमाचल से कश्मीर और उत्तराखंड तक हर जगह बर्फबारी हो रही है. सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन बर्फबारी के इस लंबे दौर से जनजीवन पर असर पड़ा है. बर्फबारी के कारण रुद्रप्रयाग जनपद के गौंडार, तोषी, त्रियुगीनारायण, चिलौंड, चौमासी सहित 30 से अधिक गांवों में लोगों के खेतीबाड़ी, पशुपालन सहित अन्य कार्य प्रभावित हो चुके हैं.

An avalanche occurred at Mooling on NH 003 (Manali-Leh Highway). We have advised all stakeholders to exercise caution for the coming few days, along with informing Disaster Control Room before travelling via Road: Lahaul-Spiti District Police#HimachalPradesh pic.twitter.com/Xzbvf1fm85