Delhi Weather: दिल्ली में बारिश से छुटकारा, लेकिन ठंड से राहत नहीं, इस दिन से शीतलहर के साथ बढ़ेगी कड़ाके की सर्दी

Delhi Weather Update: उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से छुटकारा मिल गया है. राजधानी दिल्ली समेत कई हिस्सों में अब कुछ दिनों तक बारिश नहीं होगी. मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में 2 फरवरी तक बारिश होने की संभावना नहीं है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूर्व की ओर बढ़ गया है, जिससे बारिश से राहत मिलेगी.

मौसम विभाग (IMD) के वैज्ञानिक आरके जेनामनी ने बताया, ''इन इलाकों (दिल्ली, पंजाब और हरियाणा) में तापमान 15-17 डिग्री सेल्सियस के इर्द-गिर्द रहेगा. दिल्ली में 26 जनवरी के बाद रात के समय शीतलहर और बढ़ेगी.'' वहीं, 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहरों-राज्यों में कड़ाके की ठंड( कोल्ड डे) रहेगी. 26 जनवरी से दिल्ली में दिन का तापमान बढ़ेगा जबकि रात के तापमान में गिरावट आएगी. इसे कोल्ड वेव कहा जाता है.

26 जनवरी से खासकर रात में 'कोल्ड वेव' का असर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखा जाएगा. दिल्ली और आसपास के राज्यों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है. जबकि बिहार, ओडिशा, झारखंड जैसे राज्यों में छिटपुट बारिश हो सकती है. अगले महीने 3 तारीख के आसपास संभावना है कि पहाड़ी राज्यों में हल्की-फुल्की बारिश हो.

There is no rain predicted in Delhi, Punjab & Haryana till 2nd Feb now. The western disturbance has moved further east. In these areas, the temperature will remain around 15-17 degrees Celcius. Cold wave will intensify in Delhi after 26th January: RK Jenamani, IMD-sr scientist pic.twitter.com/tdPKLLmQhc