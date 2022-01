VIDEO: कड़ाके की ठंड, चारों ओर बर्फ.. BSF जवान ने किया ऐसा काम, लोग बोले- जोश हाई

मौसम कैसा भी हो भारतीय सुरक्षा बलों (Indian Security Forces) का जोश हरदम हाई रहता है. विपरीत परिस्थितियों में भी देश की रक्षा करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है. इस बीच बर्फीले इलाके से सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक जवान का वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया है. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (BSF Jawan Video Viral) हो रहा है.

दरअसल, जवान के इस वीडियो को BSF ने अपने आधिकारिक Twitter हैंडल (@BSF_India) से शेयर किया है. वीडियो में कड़ाके की ठंड के बीच BSF का ये जवान बर्फीले क्षेत्र में कसरत करते हुए नजर आ रहा है. विषम परिस्थितियों में भी जवान की चुस्ती और फुर्ती देख हर कोई हैरान रह जा रहा है.

40 सेकेंड में 47 पुश अप्स

वीडियो में कड़कड़ाती ठंड के बीच BSF जवान को बर्फ से ढके क्षेत्र में पुश अप (Push Ups) करते देखा जा सकता है. जवान सिर्फ 40 सेकेंड में ही 47 पुश अप्स मार देता है. इसी से आप जवानों के फिटनेस लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं.

One Handed Push Ups.

How many can YOU?

Bring it ON.#FitIndiaChallenge@FitIndiaOff@IndiaSports@PIBHomeAffairs https://t.co/HxadaZ3CcH pic.twitter.com/pcRwl2kTks