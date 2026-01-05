असम में सुबह-सुबह आया भूकंप, मोरीगांव में 5.1 तीव्रता के झटके

असम के मोरीगांव जिले में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह करीब 4 बजे महसूस किए गए. फिलहाल किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना सामने नहीं आई है.

रिक्टर स्केल पर 5.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. भूकंप सुबह 4:17 बजे आया.

जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र असम का मोरीगांव था. इसकी अक्षांश 26.37 डिग्री उत्तर और देशांतर 92.29 डिग्री पूर्व रिकॉर्ड की गई है. भूकंप की गहराई करीब 50 किलोमीटर बताई गई है.

भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी अफवाह से बचने की अपील की है.

