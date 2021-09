'टक्कर लगी और नाव डूबने लगी', जोरहाट हादसे की आपबीती, वीडियो में दिखा भयानक मंजर

चीखते-चिल्लाते, जान बचाने की जद्दोजहद में गिरते पड़ते लोग...ये वीडियो ब्रह्मपुत्र नदी में हुए नाव हादसे का है. जिसमें 90 के करीब लोग डूब गए थे, जिनमें से दो अभी भी लापता हैं और एक महिला ने जान भी गंवा दी है. कुल 87 लोगों को राहत बचाव दल ने बचा लिया है. वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि असम के जोरहाट में बुधवार को हुआ नाव हादसा कितना भयानक था. इसके अलावा कुछ चश्मदीद भी सामने आए हैं, जिनकी हादसे में किसी तरह जान बची.

माजुली की पुण्य देवरी (52 साल) अपनी बेटी और दो पोता-पोती के साथ नाव में सवार थीं, किसी तरह सबकी जान बच गई. हादसे के बारे में देवरी ने आजतक से कहा,'अचानक से हमने तेज आवाज सुनी. हमारी नाव की दूसरी नाव से टक्कर हुई थी जो कि माजुली की तरफ से आ रही थी. टक्कर के बाद देखते ही देखते हमारी नाव डूबने लगी. सभी यात्री चिल्लाने लगे.

कुछ लोग नाव से बाहर पानी में कूद गए. हम अंदर की तरफ थे और फंस गए थे. मुझे लगा कि हम लोग मर जाएंगे. लेकिन किसी तरह हम भी पानी में कूद गए. साथ में जो सामान था वह सब वहीं छूट गया.' हादसा इतना भयानक था कि उन्हें पूरी रात नींद नहीं आ पाई. सब चीजें आंखों के सामने ही घूमती रहीं.

