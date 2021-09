असमः ब्रह्मपुत्र नदी में भीषण हादसा, 120 यात्रियों से भरी दो नाव आमने-सामने से टकराईं, कई लापता

असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भीषण नाव दुर्घटना का मामला सामने आया है. जोरहाट जिले में नीमती घाट के पास यात्रियों से भरी दो नावों में टक्कर हो गई. इस हादसे में कई लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान रेस्कयू में जुट गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, दोनों नावों में करीब 120 यात्री सवार थे. एक नाव माजुली से नीमतीघाट की ओर जा रही थी जबकि दूसरी इसकी विपरीत दिशा में जा रही थी. दोनों के बीच आमने-सामने से टक्कर हुई थी, जिसके बाद नाव पलट गई.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने नाव दुर्घटना पर दुख जताते हुए माजुली और जोरहाट जिला प्रशासन को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.

Assam CM Himanta Biswa Sarma confirms boat accident near Nimati Ghat, Jorhat



"Advising state minister Bimal Borah to immediately rush to the accident site. I'll also visit Nimati Ghat tomorrow" he says. pic.twitter.com/yYcG0jb84b