'जब भी अमेरिका PAK सेना की मदद करता है...', आसिम मुनीर की न्यूक्लियर धमकी पर भारत सरकार ने दी प्रतिक्रिया

अमेरिकी जमीं से पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की न्यूक्लियर धमकी के एक दिन बाद भारत सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने मुनीर के इन बयानों को बेहद गैरजिम्मेदाराना बताया है.

सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत सरकार ने आसिम मुनीर के न्यूक्लियर धमकी से जुड़े बयान को बेहद गैरजिम्मेदाराना बताते हुए इसे खारिज कर दिया. सरकार का कहना है कि इस तरह के बयानों से पाकिस्तान क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को जोखिम में डाल रहा है.

आसिम मुनीर के बयान पर नई दिल्ली से जुड़े भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि पड़ोसी मुल्क के बयान ना सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी खतरा है. इससे दुनिया को पाकिस्तान के परमाणु क्षमताओं को लेकर चिंतित होना चाहिए.

सरकारी सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक बार फिर बेहद गैरजिम्मेदाराना बयान दिया है, जिसमें न्यूक्लियर हथियार शामिल है. ऐसे में दुनिया को देखना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह ना सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी खतरा है.

भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बयान उस पैटर्न का हिस्सा है, जहां वह बेफिजूल बातें करता है. जब भी अमेरिका, पाकिस्तानी सेना की मदद करता है तो वह अपने असली रंग दिखा देता है. यह इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, वहां पर सेना ही सबकुछ कंट्रोल करती है. पाकिस्तान जैसे नॉन स्टेट एक्टर के हाथों में परमाणु हथियार होना बेहद खतरनाक है.

आसिम मुनीर ने क्या कहा था?

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत के खिलाफ परमाणु धमकी देते हुए कहा था कि अगर इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ, तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा.

अमेरिका के टैम्पा में आयोजित डिनर में पहुंचे मुनीर ने कहा, हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं. अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं, तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे.

मुनीर ने भारत के साथ चार दिनों के संघर्ष के बाद दो महीनों में अपनी दूसरी अमेरिकी यात्रा के दौरान सिंधु नदी के नियंत्रण को लेकर भारत पर भी निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वह ऐसा करेगा, तो हम इसे दस मिसाइलों से नष्ट कर देंगे. सिंधु नदी किसी भारतीय परिवार की जागीर नहीं है. हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है.

बता दें कि मुनीर फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर है. वह अमेरिकी सेना के जनरल और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के कमांडर माइकल कुरिला के विदाई समारोह में हिस्सा लेने वॉशिंगटन गए हैं. कुरिला ने अपने कार्यकाल में आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान को एक बेहतरीन साझेदार बताया था.

