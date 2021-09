भारत की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार का मॉडल तैयार, मेडिकल इमरजेंसी में आएगी काम, देखें तस्वीर

भारत ने उड़ने वाली हाइब्रिड कार (Hybrid flying car) के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. भारत में पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार का कॉन्सेप्ट मॉडल तैयार कर लिया है. सोमवार को इसकी समीक्षा की गई. इसे एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार बताया जा रहा है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने खुद इसकी तस्वीरें ट्वीट कीं.

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार (Asia's First Hybrid flying car) की समीक्षा की और बताया कि जब यह असल रूप में तैयार हो जाएगी तो इससे लोगों और सामान को इधर से उधर लेकर जाया जा सकेगा. इसके साथ-साथ मेडिकल इमरजेंसी में भी यह उड़ने वाली कार काम आएगी.

Delighted to have been introduced to the concept model of the soon-to-become Asia’s First Hybrid flying car by the young team of @VAeromobility . 1/2 pic.twitter.com/f4k4fUILLq