अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का बढ़ा कुनबा, इन राज्यों को मिली सौगात, जानें रूट

प्रधानमंत्री मोदी ने मालदा टाउन स्टेशन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा-गुवाहाटी (कामाख्या) और गुवाहाटी (कामाख्या)-हावड़ा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया. साथ ही रेलवे ने 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी शुरुआत की है.

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है. आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है. देश की यह पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मां काली की धरती को मां कामाख्या की भूमि से जोड़ रही है. आने वाले समय में पूरे देश में इस आधुनिक ट्रेन का विस्तार होगा.

Delighted to flag off India’s first Vande Bharat sleeper train from Malda. Several Amrit Bharat train services are also being introduced to boost connectivity.

PM मोदी ने बताया कि आज बंगाल को 4 और आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली हैं.

न्यू जलपाईगुड़ी- नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस

न्यू जलपाईगुड़ी - तिरुच्चिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस

अलीपुर द्वार - बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस

अलीपुर द्वार - मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस

न्यू जलपाईगुड़ी-नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस से कई लाभ मिलने वाले हैं. इसकी मदद से न्यू जलपाईगुड़ी से नागरकोइल के बीच यात्रा समय में कमी आएगी. बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच संपर्क मजबूत होगा.

अलीपुरद्वार-बेंगलुरु एसएमवीटी अमृत भारत एक्सप्रेस से पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी. इसके साथ ही न्यू जलपाईगुड़ी-तिरुच्चिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस की मदद से पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को लाभ मिलेगा.

अलीपुरद्वार-मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस की मदद से पश्चिम बंगाल और मुंबई के बीच यात्रा समय में कमी आएगी. इस ट्रेन के माध्यम से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होने वाली है.

