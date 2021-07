Pegasus स्पाईवेयर का टारगेट थे लिस्ट में आए नाम? एमनेस्टी ने कहा- कभी नहीं किया दावा

पेगासस जासूसी (Pegasus spying case) मामले पर जारी विवाद के बीच ह्यूमन राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) की सफाई सामने आई है. एमनेस्टी की ओर से बयान में कहा गया है कि उसने कभी नहीं कहा है कि हाल ही में जारी लिस्ट को NSO ग्रुप के पेगासस स्पाइवेयर से टारगेट किया गया था.



कंपनी ने अपने एक बयान में कहा है कि जो लिस्ट सामने आई है, वह टारगेट नहीं थे बल्कि संभावित टारगेट हो सकते थे. कंपनी के मुताबिक, ‘एमनेस्टी द्वारा ये साफ किया जाता है कि जो लिस्ट सामने आई है वह संभावित टारगेट हो सकते हैं, यानी ये वो हैं जिनपर NSO ग्रुप के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है.



एमनेस्टी का कहना है कि पूरी लिस्ट में कुछ ही ऐसे लोग थे जिनपर निगाह रखी गई थी, बल्कि बाकी के लिए ऐसा कन्फर्म नहीं किया जा सकता है.

Amnesty says it never claimed list was NSO: "Amnesty International has never presented this list as a 'NSO Pegasus Spyware List', although some of the world's media may have done so..list indicative of the interests of the company's clients" https://t.co/51U72HI9yF

h/t @ersincmt