scorecardresearch
 

Feedback

अब पवन खेड़ा की पत्नी के दो वोटर आईडी पर अमित मालवीय ने घेरा

अमित मालवीय ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और उनकी पत्नी कोटा नीलिमा पर दो-दो EPIC Voter ID रखने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि नीलिमा का नाम तेलंगाना और दिल्ली दोनों जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है. मालवीय ने इसे सुनियोजित 'वोट चोरी' करार देते हुए राहुल गांधी से जवाब मांगा और चुनाव आयोग से जांच की मांग की.

Advertisement
X
अमित मालवीय का दावा है कि कोटा नीलिया में के पास दो एक्टिव EPIC नंबर हैं. (Photo- ITG)
अमित मालवीय का दावा है कि कोटा नीलिया में के पास दो एक्टिव EPIC नंबर हैं. (Photo- ITG)

बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने एक बार फिर कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा पर निशाना साधा है. इस बार उन्होंने पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया है कि कोटा नीलिमा, जो तेलंगाना की खैराताबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रह चुकी हैं. दावा है कि उनके पास दो अलग-अलग EPIC Voter ID सक्रिय हैं.

मालवीय ने अपने X पोस्ट में लिखा कि कोटा नीलिमा का नाम तेलंगाना और दिल्ली दोनों जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है. उनके मुताबिक, नीलिमा का पहला EPIC नंबर (TDZ2666014) खैराताबाद विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में 2023 के हलफनामे और वोटर रोल में मौजूद था. इसमें उनका नाम कोटा नीलिमा, पति का नाम पवन खेड़ा, भाग संख्या 214 और सीरियल नंबर 314 दर्ज है.

यह भी पढ़ें: अमित मालवीय ने लगाया दो वोटर ID रखने का आरोप, पवन खेड़ा का जवाबी सवाल- 'फिर कौन डाल रहा मेरे नाम पर वोट?'

सम्बंधित ख़बरें

Voter list discrepancies, Congress confronts the Election Commission.
वोट चोरी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, चुनाव आयोग पर उठे सवाल 
pawan khera congress spokesperson
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को नोटिस, चुनाव आयोग ने 8 सितंबर तक मांगा जवाब, दो वोटर ID का मामला 
Congress leader accused of having two voter IDs.
अब इस कांग्रेस नेता पर दो वोटर ID का आरोप, BJP ने जारी किया EPIC नंबर 
पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं- (File Photo: ITG)
पवन खेड़ा का दावा- कांग्रेस ने SIR के दौरान चुनाव आयोग को 89 लाख शिकायतें सौंपीं, जानिए चुनाव आयोग का क्या है जवाब? 
Congress has launched a scathing attack on CEC Gyanesh Kumar
‘...तो क्या हुआ एक ही व्यक्ति कई जगह वोटर लिस्ट में दर्ज', CEC के बयान पर कांग्रेस का वार, पूछा- क्या कोर्ट में भी ये लिखकर देंगे? 

बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि यही EPIC नंबर 2025 में भी सक्रिय था, जिसमें उनका नाम कोटा नीलिमा, पति का नाम पवन खेड़ा और सीरियल नंबर 752 दिखाया गया है. यह एंट्री खैराताबाद विधानसभा क्षेत्र के गौरी शंकर नगर वेलफेयर एसोसिएशन वाले भाग में दर्ज है.

Advertisement

दिल्ली में भी वोटर के रूप में दर्ज है कोटा नीलिमा का नाम!

अमित मालवीय का आरोप है कि यह यहीं तक सीमित नहीं है. कोटा नीलिमा का एक और EPIC नंबर (SJE0755975) दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भी दर्ज है. यहां उनका नाम के. नीलिमा, पति का नाम पवन खेड़ा, विधानसभा क्षेत्र न्यू दिल्ली (40), भाग संख्या 78 और सीरियल नंबर 821 के साथ शामिल है.

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि यह साफ है कि कांग्रेस नेताओं के पास कई EPIC नंबर हैं और वे एक से ज्यादा जगहों पर वोटर के रूप में दर्ज हैं. यह कोई संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित 'वोट चोरी' है. मालवीय ने कहा कि जो लोग आम नागरिकों पर गलत आरोप लगाते हैं, वही वास्तव में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं.

अमित मालवीय ने फिर सोनिया गांधी पर लगाए आरोप

अमित मालवीय ने यह भी कहा कि यह भ्रष्टाचार केवल पवन खेड़ा और उनके परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें कांग्रेस नेतृत्व तक जाती हैं. मालवीय ने सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि 1980 में, जब वे इटली से थीं, तब भी उनका नाम भारत की वोटर लिस्ट में शामिल करवा लिया गया था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'राहुल गांधी मॉडर्न युग के मीर जाफर...', आसिम मुनीर संग हाफ फोटो शेयर कर अमित मालवीय ने साधा निशाना

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि यही वजह है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन हमेशा अवैध प्रवासियों और गैर-भारतीयों का बचाव करते हैं. यह लोकतंत्र की रक्षा की बात नहीं, बल्कि उनके वोट बैंक को बचाने की कोशिश है. उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि वे इस मामले पर चुप क्यों हैं. साथ ही, चुनाव आयोग से मांग की कि वह इस पूरे प्रकरण की जांच करे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement