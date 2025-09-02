'पवन खेड़ा के पास भी दो एक्टिव वोटर ID', अमित मालवीय ने शेयर किए EPIC नंबर

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित मालवीय ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के पास दो सक्रिय EPIC नंबर हैं, जो चुनावी कानूनों का सीधा उल्लंघन है. मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी लगातार "वोट चोरी" का आरोप लगाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कांग्रेस के कई नेता खुद चुनावी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिक बनने से पहले ही भारत की वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया था.
अमित मालवीया ने पवन खेड़ा के दो वोटर ID नंबरों की जानकारी भी सोशल मीडिया पर शेयर की है. मालवीय का दावा है कि यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह जांच करे कि पवन खेड़ा ने कैसे दो सक्रिय EPIC नंबर हासिल किए और क्या उन्होंने एक से अधिक बार वोट भी डाला. उन्होंने आरोप लगाया कि पवन खेड़ा बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं और देश की चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं.
Rahul Gandhi screamed “Vote Chori” from the rooftops. But just like he forgot to mention that his mother, Sonia Gandhi, enlisted herself in India’s voter list even before becoming an Indian citizen, it has now emerged that Pawan Khera, Congress spokesperson—who never misses a… pic.twitter.com/IkGFlUhuWk— Amit Malviya (@amitmalviya) September 2, 2025
अमित मालवीय ने पवन खेड़ा के कथित दो EPIC नंबर का दावा किया है:
EPIC – 1
EPIC – 2
दावे पर राहुल गांधी ने शपथ पत्र नहीं दिया- अमित मालवीया
बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने इसके साथ ही राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि उन्होंने अभी तक अपने आरोपों पर शपथपूर्वक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है. उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही महाराष्ट्र में कथित चुनावी गड़बड़ी से जुड़े मामले को खारिज कर दिया था.
एसआईआर की प्रक्रिया कांग्रेस की असलियत उजागर करेगी- अमित मालवीय
अमित मालवीय ने कहा कि सच यह है कि कांग्रेस ही "क्विंटेसेंशियल वोट चोर" है और वर्षों से गैरकानूनी घुसपैठियों को वैध ठहराकर जनादेश चुराती रही है. उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया कांग्रेस की असलियत उजागर करेगी. मालवीय ने अंत में कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं और देश को इस सच्चाई को समझना होगा.