केरल: डायलिसिस के बाद 2 मरीजों की मौत, परिजनों की शिकायत पर सुपरिटेंडेंट और स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज

केरल के अलाप्पुझा जिले में हाल ही में दो डायलिसिस मरीजों की मौत के मामले में सरकारी तालुक अस्पताल के एक सुपरिटेंडेंट और स्टाफ के खिलाफ खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

और पढ़ें

अधिकारी के मुताबिक हरिपाद पुलिस ने मृतकों में से एक के परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 29 दिसंबर को तालुक अस्पताल में डायलिसिस के तुरंत बाद दोनों पुरुषों को बुखार और दस्त हो गए थे. आरोप में कहा गया है कि डायलिसिस यूनिट में खराब साफ-सफाई की वजह से दोनों को गंभीर इन्फेक्शन हुआ था. जिससे उनकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: मां ने 9 महीने के बच्ची की गला घोंटकर कर दी हत्या, सास-ससुर ने दर्ज करवाई एफआईआर

FIR के अनुसार मामला मृतक रामचंद्रन (60) के परिवार की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि तालुक अस्पताल की डायलिसिस यूनिट लापरवाही से चलाई जा रही थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट और डायलिसिस यूनिट के स्टाफ जानते थे कि वहां की लापरवाही भरी स्थिति इंसानी ज़िंदगी के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज़ कर दिया.

Advertisement

हरिपाद के रहने वाले रामचंद्रन की मौत 31 दिसंबर को मावेलिक्कारा के एक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई. FIR में कहा गया है कि दूसरा व्यक्ति कायमकुलम का रहने वाला मजीद था. वह 30 दिसंबर को डायलिसिस के बाद मर गया था.

पुलिस ने बताया कि अस्पताल के सुपरिटेंडेंट और डायलिसिस यूनिट के स्टाफ के खिलाफ BNS की धारा 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य) और 106 (1) (लापरवाही या जल्दबाजी वाले कामों से मौत का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----