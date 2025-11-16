मां ने 9 महीने के बच्ची की गला घोंटकर कर दी हत्या, सास-ससुर ने दर्ज करवाई एफआईआर

राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़बास थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ा गांव में शनिवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. गांव के ही आजाद खान ने अपनी 9 माह की पोती अक्सा की हत्या का आरोप उसकी मां रूनीजा पर लगाया है. उन्होंने इस संबंध में थाने में शिक़ायत देकर एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, रात करीब 9:30 बजे आजाद खान को कमरे से संदिग्ध आवाजें सुनाई दीं. जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि उनकी बहु रूनीजा अपनी दूधमुंही बच्ची अक्सा का गला दबा रही थी. आजाद खान ने बच्ची को बचाने की कोशिश की, उसे सांस दी, सीने पर दबाव किया, लेकिन तब तक मासूम ने दम तोड़ दिया था. तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना के बाद तनाव, पीहर पक्ष के रवैये पर सवाल

घटना की खबर मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठे हो गए. ग्रामीणों की सलाह पर पीहर पक्ष को सूचना भेजी गई, लेकिन आरोप है कि वे सुबह गांव आने के बजाय रास्ते से ही वापस लौट गए, जिससे गांव में और नाराजगी फैल गई.

पहले भी था शक, चारे में जहर मिलाने का आरोप

आजाद खान ने यह भी आरोप लगाया कि 13 नवंबर को रूनीजा ने घर की भैंसों के चारे में जहर मिला दिया था, जिससे पशुओं की मौत हो गई थी. उस समय भी परिवार ने उसे काफी समझाया था, लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया.

पिता कैफ मोहम्मद भी मौके पर पहुंचे, कठोर कार्रवाई की मांग

घटना की सूचना मिलने पर बच्ची के पिता कैफ मोहम्मद भी रात करीब 10 बजे घर पहुंचे. उन्हें परिवार ने पूरी घटना बताई. आजाद खान ने पुलिस से पोस्टमार्टम कराने और आरोपित रूनीजा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल गांव में मातम और आक्रोश दोनों का माहौल है. पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है.

