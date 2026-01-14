scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तेहरान के मुर्दाघरों में लाशें, सामने आए वीडियो… ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौतों का सच क्या?

सोशल मीडिया पर कम से कम 12 वीडियो सामने आए हैं, जिनमें देश के अलग-अलग हिस्सों के मुर्दाघरों में बड़ी संख्या में शव दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो एक ऐसे ईरानी नागरिक द्वारा पोस्ट किए गए हैं, जो दावा करता है कि वह हाल ही में ईरान से बाहर निकला है. इंडिया टुडे की ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) टीम ने इन वीडियो की विजुअल क्लूज जांचे और लोकेशन की पहचान तेहरान के काहरिज़क फॉरेंसिक मेडिसिन सेंटर के रूप में की.

Advertisement
X
ईरान संकट: हजारों मौतों के दावे, इंटरनेट शटडाउन से सच पर पर्दा
ईरान संकट: हजारों मौतों के दावे, इंटरनेट शटडाउन से सच पर पर्दा

ईरान में लगातार पांचवें दिन भी इंटरनेट पूरी तरह बंद है. इस्लामिक रिपब्लिक के अधिकारियों ने ईरानी मीडिया को बताया है कि प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई में अब तक कम से कम 12,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ये संख्या 20,000 तक पहुंच सकती है. इंटरनेट बंद होने की वजह से वास्तविक मौतों की स्वतंत्र पुष्टि लगभग असंभव हो गई है.

इस बीच सोशल मीडिया पर कम से कम 12 वीडियो सामने आए हैं, जिनमें देश के अलग-अलग हिस्सों के मुर्दाघरों में बड़ी संख्या में शव दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो एक ऐसे ईरानी नागरिक द्वारा पोस्ट किए गए हैं, जो दावा करता है कि वो हाल ही में ईरान से बाहर निकला है.

इंडिया टुडे की ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) टीम ने इन वीडियो की विजुअल क्लूज़ के आधार पर जांच की और लोकेशन की पहचान तेहरान के काहरिज़क फॉरेंसिक मेडिसिन सेंटर के रूप में की.

सम्बंधित ख़बरें

US State Department Pauses Visa Processing 75 Countries
अमेरिका में इन 75 देशों के नागरिकों की No Entry... नए वीजा पर लगी रोक
Iranians arrive in Turkey through border gate as crackdown persists
गोली, डर और... हालात पर रोते ईरानी युवक का वीडियो वायरल, बोला- मौत के आंकड़े सच्चाई से कम
US Military Bases Around Iran
ईरान को घेर कर बैठा है अमेरिका... जानिए कहां-कहां है US मिलिट्री बेस, जहां तेहरान कर सकता है हमला
Gold-Silver: चांदी ₹12,000 उछली, सोना भी नए रिकॉर्ड पर
Iran
ईरान-अमेरिका में जंग की आहट? तेहरान की वार्निंग के बाद कतर में खाली किया जा रहा US एयरबेस

वीडियो फुटेज में दिखाई देने वाले काले बॉडी बैग्स की इंडिया टुडे द्वारा की गई अनुमानित गिनती के अनुसार, एक ही स्थान पर कम से कम 180 शव नजर आते हैं. एक अन्य वीडियो में मुर्दाघर की स्क्रीन पर 250 शवों की संख्या भी दिखाई देती है.

Advertisement

इन वीडियो को तेहरान से लगभग 20 किलोमीटर दूर काहरिज़क कस्बे के पास स्थित फॉरेंसिक डायग्नोस्टिक एंड लैबोरेटरी सेंटर (तेहरान प्रांत) में फिल्माया गया है.

OSINT टीम ने इमारत के बाहरी ढांचे, पास मौजूद गोदाम और आसपास की अन्य इमारतों के आकार और संरचना को सैटेलाइट तस्वीरों से मिलाकर इस लोकेशन की पुष्टि की.

स्रोत: X / Vahid Online

इमारत के बाहर से लिए गए शॉट्स में ट्रॉलियों पर रखे कई बॉडी बैग दिखाई देते हैं, जिनके चारों ओर सैकड़ों लोग खड़े नजर आते हैं.
एक वीडियो में गोदाम पूरी तरह बॉडी बैग्स और उन्हें देखने के लिए इकट्ठा लोगों से भरा हुआ दिखाई देता है.

स्रोत: X / Vahid Online

इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह ईरान में हुई बड़ी संख्या में हत्याओं के बारे में सटीक आंकड़े हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि अमेरिका की प्रतिक्रिया किस रूप में होगी.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरानियों से प्रदर्शन जारी रखने की अपील की और लिखा, 'मदद रास्ते में है (HELP IS ON ITS WAY).' इससे पहले ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत पर सहमति जताई थी, लेकिन बुधवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान के अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी हैं, जब तक कि प्रदर्शनकारियों की बेमतलब हत्याएं नहीं रुक जातीं.

Advertisement

अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन HRANA ने अब तक 2,003 मौतों की पुष्टि की है, जिनमें से 1,850 प्रदर्शनकारी बताए गए हैं.
संगठन ने ये भी बताया कि अब तक 16,784 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो सोमवार को जारी आंकड़ों से कहीं अधिक है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement