तेहरान के मुर्दाघरों में लाशें, सामने आए वीडियो… ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौतों का सच क्या?

ईरान में लगातार पांचवें दिन भी इंटरनेट पूरी तरह बंद है. इस्लामिक रिपब्लिक के अधिकारियों ने ईरानी मीडिया को बताया है कि प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई में अब तक कम से कम 12,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ये संख्या 20,000 तक पहुंच सकती है. इंटरनेट बंद होने की वजह से वास्तविक मौतों की स्वतंत्र पुष्टि लगभग असंभव हो गई है.
इस बीच सोशल मीडिया पर कम से कम 12 वीडियो सामने आए हैं, जिनमें देश के अलग-अलग हिस्सों के मुर्दाघरों में बड़ी संख्या में शव दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो एक ऐसे ईरानी नागरिक द्वारा पोस्ट किए गए हैं, जो दावा करता है कि वो हाल ही में ईरान से बाहर निकला है.
इंडिया टुडे की ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) टीम ने इन वीडियो की विजुअल क्लूज़ के आधार पर जांच की और लोकेशन की पहचान तेहरान के काहरिज़क फॉरेंसिक मेडिसिन सेंटर के रूप में की.
वीडियो फुटेज में दिखाई देने वाले काले बॉडी बैग्स की इंडिया टुडे द्वारा की गई अनुमानित गिनती के अनुसार, एक ही स्थान पर कम से कम 180 शव नजर आते हैं. एक अन्य वीडियो में मुर्दाघर की स्क्रीन पर 250 शवों की संख्या भी दिखाई देती है.
इन वीडियो को तेहरान से लगभग 20 किलोमीटर दूर काहरिज़क कस्बे के पास स्थित फॉरेंसिक डायग्नोस्टिक एंड लैबोरेटरी सेंटर (तेहरान प्रांत) में फिल्माया गया है.
OSINT टीम ने इमारत के बाहरी ढांचे, पास मौजूद गोदाम और आसपास की अन्य इमारतों के आकार और संरचना को सैटेलाइट तस्वीरों से मिलाकर इस लोकेशन की पुष्टि की.
स्रोत: X / Vahid Online
इमारत के बाहर से लिए गए शॉट्स में ट्रॉलियों पर रखे कई बॉडी बैग दिखाई देते हैं, जिनके चारों ओर सैकड़ों लोग खड़े नजर आते हैं.
एक वीडियो में गोदाम पूरी तरह बॉडी बैग्स और उन्हें देखने के लिए इकट्ठा लोगों से भरा हुआ दिखाई देता है.
स्रोत: X / Vahid Online
इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह ईरान में हुई बड़ी संख्या में हत्याओं के बारे में सटीक आंकड़े हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि अमेरिका की प्रतिक्रिया किस रूप में होगी.
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरानियों से प्रदर्शन जारी रखने की अपील की और लिखा, 'मदद रास्ते में है (HELP IS ON ITS WAY).' इससे पहले ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत पर सहमति जताई थी, लेकिन बुधवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान के अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी हैं, जब तक कि प्रदर्शनकारियों की बेमतलब हत्याएं नहीं रुक जातीं.
अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन HRANA ने अब तक 2,003 मौतों की पुष्टि की है, जिनमें से 1,850 प्रदर्शनकारी बताए गए हैं.
संगठन ने ये भी बताया कि अब तक 16,784 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो सोमवार को जारी आंकड़ों से कहीं अधिक है.