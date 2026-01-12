बेंगलुरु में 'AI गर्ल' का कहर... 26 साल के युवक का न्यूड वीडियो बनाकर हड़प लिए 1.53 लाख रुपये

तकनीक की दुनिया में एक नया और डरावना ट्रेंड सामने आया है, जहां अपराधी AI-जनरेटेड चेहरों का इस्तेमाल कर लोगों को हनीट्रैप में फंसा रहे हैं. बेंगलुरु के 26 साल के युवक को 'Happn' डेटिंग ऐप पर मिली एक फर्जी 'इशानी' नाम की प्रोफाइल ने लाखों का चूना लगा दिया.

दरअसल, पीड़ित ने Happn डेटिंग ऐप पर एक प्रोफाइल बनाई थी, जिसके बाद उसे इशानी नाम की एक महिला से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली. दोनों ने चैटिंग शुरू की, मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए और प्राइवेट बातचीत की.

कुछ दिनों बाद, पीड़ित को उसी नंबर से एक वीडियो कॉल आया, जिसमें महिला न्यूड दिखाई दी. उसने कथित तौर पर युवक को अपने कपड़े उतारने के लिए मनाया, जिसके बाद उसके न्यूड विज़ुअल्स चुपके से रिकॉर्ड कर लिए गए.

आरोपी ने बाद में रिकॉर्ड की गई न्यूड तस्वीरें और वीडियो पीड़ित को भेजे और उन्हें पब्लिक करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिय.। दबाव में आकर पीड़ित ने कथित तौर पर किश्तों में पैसे दिए, जो कुल 1.53 लाख रुपये थे. जब आरोपी ने और पैसे मांगे, तो पीड़ित सेंट्रल CEN पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई.

शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि यह स्कैम एक AI से बने महिला अवतार का इस्तेमाल करके किया गया था, न कि किसी असली महिला का. पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

