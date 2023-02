2000 KMPH की स्पीड, खतरनाक मिसाइलों से लैस... भारतीय सरजमीं पर लैंड करने वाले अमेरिकी F-35 की ताकत कितनी?

Aero India 2023: बेंगलुरु में चल रहे एयरो इंडिया शो में अमेरिकी वायुसेना के दो खतरनाक लड़ाकू विमान भी नजर आए. ये F-35A Lightning II और F-35A थे. ये पहली बार था जब भारतीय सरजमीं पर अमेरिकी वायुसेना के ये दो लड़ाकू विमान आए.

पांच दिन तक चलने वाले एयरो इंडिया शो में अमेरिकी वायुसेना के F-35A Lightning II और F-35A के अलावा F-16 और F-18 भी नजर आएंगे.

अमेरिकी वायुसेना के इन दोनों F-35A की गिनती दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में होती है. यूएस एयरफोर्स के मेजर जूलियन सी चीटर ने कहा कि एयरो इंडिया सबसे घातक और आधुनिक हथियारों को पेश करने का शानदार मंच है.

एयरो इंडिया में बोइंग, GE एयरोस्पेस, जनरल एटोनॉमिक्स एयरोनॉटिकल सिस्टम, लॉकहीड मार्टिन, प्रैट एंड व्हीटनी, टीडब्ल्यू मेटल्स, एलएलसी और यूनाइटेड परफॉर्मेंस मेटल्स जैसी अमेरिकी कंपनियां हिस्सा ले रहीं हैं.

सोमवार को एयरो इंडिया में अमेरिकी एयरफोर्स के जिस F-35 ने उड़ान भरी, वो लॉकहीड मार्टिन का बनाया हुआ है. ये सिंगल सीटर और सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है. इसकी खास बात ये है कि किसी भी तरह के मौसम में उड़ान भर सकता है.

