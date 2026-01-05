scorecardresearch
 
'परिवार-करियर दांव पर लगाया, बदले में मिला अपमान', गोवा में पूर्व अध्यक्ष समेत 5 AAP नेताओं ने पार्टी छोड़ी

गोवा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर समेत पांच वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी. पालेकर ने जिला परिषद चुनाव में हार का दोष खुद पर डाले जाने और सोशल मीडिया के जरिए निष्कासन की सूचना मिलने पर नाराज़गी जताई.

गोवा में पूर्व अध्यक्ष समेत पांच AAP नेताओं ने दिया इस्तीफा (Photo- ITG)
गोवा में आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा सियासी झटका लगा है. पार्टी के पूर्व गोवा अध्यक्ष अमित पालेकर समेत पांच वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है.

इस्तीफा देने वालों में कार्यकारी गोवा अध्यक्ष श्रीकृष्ण परब, राज्य उपाध्यक्ष सरफराज, गोवा यूथ विंग अध्यक्ष रोहन नाइक और पदाधिकारी चेतन कामत शामिल हैं.

इस्तीफे की घोषणा करते हुए अमित पालेकर ने कहा कि उन्होंने पार्टी को खड़ा करने के लिए अपना परिवार और पेशेवर जीवन तक दांव पर लगाया, लेकिन जिला परिषद चुनावों में हार का पूरा ठीकरा उन्हीं पर फोड़ दिया गया.

उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी से निष्कासन का फैसला उन्हें ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए बताया गया, जिससे वे आहत हैं. पालेकर ने कहा कि इस व्यवहार के चलते उन्होंने पार्टी की प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता छोड़ने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि जिस आंदोलन ने वैकल्पिक राजनीति का सपना दिखाया था, वही अब उसी रास्ते से भटकता नजर आ रहा है.

यह भी पढ़ें: AAP पार्षद सट्टेबाजी रैकेट में गिरफ्तार, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में छिड़ी जुबानी जंग

अमित पालेकर ने कहा कि वे किसी पद या सत्ता की लालसा में राजनीति में नहीं आए थे, बल्कि आम आदमी पार्टी के उस वादे पर भरोसा कर जुड़े थे, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और जमीनी कार्यकर्ताओं की भागीदारी की बात करता था लेकिन समय के साथ पार्टी की निर्णय प्रक्रिया और उसके आदर्शों के बीच दूरी बढ़ती चली गई. 

इन इस्तीफों को AAP के लिए गोवा में संगठनात्मक स्तर पर बड़ा झटका माना जा रहा है. अमित पालेकर ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 'आप' को खड़ा करने के लिए अपने परिवार और पेशे का बलिदान दिया, लेकिन जिला परिषद चुनावों में हार का सारा ठीकरा उन पर फोड़ दिया गया.

