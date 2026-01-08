scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

Morning News: देश और दुनिया में एक साथ कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं. उत्तर भारत में भीषण ठंड और कोहरे का असर है, जनगणना 2027 की तारीखें तय हुईं, राजनीति में दल-बदल तेज हुआ, अमेरिका ने सैन्य बजट बढ़ाया और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से दूरी बनाई, जबकि अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट जगत से भी अहम खबरें आईं.

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन (Photo: Facebook/Anil Agarwal)
अमेरिका ने भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले ISA सहित 66 वैश्विक संस्थाओं से हटने का ऐलान किया है. व्हाइट हाउस ने इन संगठनों को अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक हितों के खिलाफ बताया है. वहीं, उत्तर भारत इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में तापमान लगातार गिर रहा है. और वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की विकास दर 13 प्रतिशत के पार पहुंच गई है. योजना एवं विकास विभाग की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में विभागीय मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ रहा है, जो बिहार की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का संकेत है. पढ़िए आज सुबह की बड़ी खबरें...

ठंड बहुत प्रचंड है! शीतलहर की चपेट में दिल्ली-NCR से लेकर बिहार तक

उत्तर भारत इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में तापमान लगातार गिर रहा है. IMD के अनुसार, अगले 5 से 7 दिनों तक उत्तर पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्वी भारत में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा. इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी असर पड़ सकता है.

जनगणना की आ गई तारीख, जानिए कब से शुरू होगी हाउस लिस्टिंग

गृह मंत्रालय ने Census 2027 के पहले चरण की टाइमलाइन साफ कर दी है. गृह मंत्रालय ने बताया कि जनगणना का पहला फेज इसी साल यानी 2026 के अप्रैल-सितंबर के बीच हाउस लिस्टिंग से शुरू होगा. जबकि साल 2027 में जनसंख्या गणना और पहली बार डिजिटल व जाति आधारित आंकड़ों का पूरा खाका सामने आएगा.

अंबरनाथ में पहले गठबंधन टूटा और अब हो गया खेला... कांग्रेस के 12 पार्षद बीजेपी में शामिल

महाराष्ट्र के अंबरनाथ में कांग्रेस के सभी 12 नवनिर्वाचित पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है. चुनाव के बाद बीजेपी से हाथ मिलाने पर कांग्रेस ने इन्हें निलंबित कर दिया था. बुधवार देर रात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने इन पार्षदों के पार्टी में शामिल होने की औपचारिक घोषणा की. 

वॉर मोड में ट्रंप! अमेरिका का मिलिट्री बजट बढ़ाकर किया इंडियन इकोनॉमी के 36% के बराबर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2027 के लिए अमेरिका के सैन्य बजट को 1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर करने की घोषणा की है. ट्रंप ने इसे वैश्विक सुरक्षा की नाजुक स्थिति को देखते हुए जरूरी बताया और कहा कि यह बजट अमेरिकी सेना को "ड्रीम मिलिट्री" बनाने में मदद करेगा. यह बजट भारत के इकोनॉमी के 36 फीसदी है.

बिहार ने आर्थिक मोर्चे पर पकड़ी रफ्तार... विकास दर 13% के पार, GSDP और प्रति व्यक्ति आय में भी आया रिकॉर्ड उछाल

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की विकास दर 13 प्रतिशत के पार पहुंच गई है. योजना एवं विकास विभाग की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में विभागीय मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ रहा है, जो बिहार की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का संकेत है.

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन, स्कीइंग के वक्त हुआ था हादसा

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश का निधन हो गया है. अनिल अग्रवाल ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की. उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे दर्दनाक दिन बताया. 49 साल के अग्निवेश अग्रवाल वेदांता समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) के बोर्ड का हिस्सा थे. अग्निवेश अग्रवाल का जन्म 3 जून 1976 को पटना में हुआ था.

इंडिया की अगुवाई वाले सोलर अलायंस समेत 65 इंटरनेशनल संगठनों से अलग हुआ अमेरिका

अमेरिका ने भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले ISA सहित 66 वैश्विक संस्थाओं से हटने का ऐलान किया है. व्हाइट हाउस ने इन संगठनों को अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक हितों के खिलाफ बताया है. इसका जिक्र व्हाइट हाउस द्वारा जारी प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडा के बयान में किया गया है, जिसमें 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठनों और 31 संयुक्त  संस्थाओं से बाहर निकलने का जिक्र है.

---- समाप्त ----
