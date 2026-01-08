scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंडिया की अगुवाई वाले सोलर अलायंस समेत 65 इंटरनेशनल संगठनों से अलग हुआ अमेरिका

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 'अमेरिका फर्स्ट' नीति को आगे बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. अमेरिका ने भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) सहित 66 वैश्विक संस्थाओं से हटने का औपचारिक ऐलान कर दिया है.

Advertisement
X
अमेरिका ने 65 संगठनों को अपने हितों का विरोध बताया है. (Reuters Photo)
अमेरिका ने 65 संगठनों को अपने हितों का विरोध बताया है. (Reuters Photo)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने को एक मेमोरेंडम पर साइन किए, जिसमें अमेरिका को उन इंटरनेशनल संगठनों, समझौतों और संधियों से बाहर निकलने का निर्देश दिया गया है, जो अमेरिका के 'हितों के खिलाफ' हैं. ट्रंप प्रशासन ने 'अमेरिका फर्स्ट' नीति को आगे रखते हुए भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) सहित 66 वैश्विक संस्थाओं से हटने का ऐलान किया है. व्हाइट हाउस ने इन संगठनों को अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक हितों के खिलाफ बताया है.

इस ऐलान का जिक्र व्हाइट हाउस द्वारा जारी प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडा के बयान में किया गया है, जिसमें 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठनों और 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं से बाहर निकलने का ज़िक्र किया गया है.

गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठनों में भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) और इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जैसे प्रमुख पर्यावरण संगठन शामिल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका दे सकता है 500 फीसदी टैरिफ का झटका (Photo: PTI)
क्या भारत पर लगेगा 500 फीसदी टैरिफ? अगले हफ्ते अमेरिकी संसद में आ रहा बिल
संयुक्त राज्य अमेरिका और कोलंबिया के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद (Photo: AP)
कोलंबिया मुद्दे पर तनाव के बीच ट्रंप और पेट्रो में बातचीत, बैठक पर बनी सहमति
ICE officer fatally shoots woman in Minneapolis
कार में बैठी महिला को ICE एजेंट ने मार दी गोली... ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग
US President Donald Trump and British PM Keir Starmer
'हमने अमेरिकी सेना को दिया पूरा सपोर्ट...', रूसी ऑयल टैंकर रोके जाने पर UK का बड़ा कुबूलनामा
White House statement on Russian tanker seizure
व्हाइट हाउस का रूसी टैंकर की जब्ती पर बड़ा बयान

'नौकरशाहों को सब्सिडी देना बंद...'

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "आज, राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका 66 अमेरिका-विरोधी, बेकार या फिजूलखर्ची वाले अंतरराष्ट्रीय संगठनों को छोड़ रहा है. इसके अलावा अन्य संगठनों की समीक्षा अभी भी जारी है."

उन्होंने आगे कहा कि यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अमेरिकियों से किए गए एक अहम वादे को पूरा करते हैं. हम उन ग्लोबलिस्ट नौकरशाहों को सब्सिडी देना बंद करेंगे, जो हमारे हितों के खिलाफ काम करते हैं. ट्रंप प्रशासन हमेशा अमेरिका और अमेरिकियों को सबसे पहले रखेगा.
 

Advertisement

america marco rubio

संयुक्त राष्ट्र के जिन प्रमुख संगठनों से अमेरिका हट गया है, उनमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इंटरनेशनल लॉ कमीशन, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, पीस बिल्डिंग कमीशन, यूएन एनर्जी और यूएन पापुलेशन फंड और यूएन वॉटर शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: 'हमने अमेरिका की रिक्वेस्ट पर दिया फुल सपोर्ट...', रूसी ऑयल टैंकर रोके जाने पर UK का बड़ा कुबूलनामा

अमेरिका ने क्यों लिया ऐसा फैसला?

एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में बताया गया कि ट्रंप ने सभी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट और एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे मेमोरेंडम में बताए गए संगठनों से अमेरिका को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए तुरंत कदम उठाएं, और कहा कि यूनाइटेड नेशंस की संस्थाओं के लिए, बाहर निकलने का मतलब होगा कानून के तहत जितनी इजाज़त हो, उतनी हद तक उन संस्थाओं में हिस्सा लेना या उन्हें फंडिंग देना बंद करना.

इसमें बताया गया कि ट्रंप का यह फैसला विदेश मंत्री की रिपोर्ट पर विचार करने और अपने कैबिनेट के साथ चर्चा करने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने तय किया कि इन संगठनों में हिस्सा लेना या उन्हें सपोर्ट करना अमेरिका के हितों के खिलाफ था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement