Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

महेंद्र सिंह धोनी DGCA सर्टिफाइड ड्रोन पायलट बने. वहीं, इस साल का फिजिक्स नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को मिला.

एमएस धोनी को DGCA सर्ट‍िफाइड ड्रोन पायलट का लाइसेंस मिला है (Photo: PTI)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 7 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने DGCA सर्टिफाइड ड्रोन पायलट लाइसेंस हासिल किया. वहीं, साल 2025 का नोबेल भौतिकी पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को दिया गया. इन खबरों के अलावा, हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन ने चंडीगढ़ में खुद को गोली मारकर खुदकुशी की. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

महेंद्र सिंह धोनी की टेक्नोलॉजी की दुन‍िया में छलांग, मिला DGCA सर्ट‍िफाइड ड्रोन पायलट का लाइसेंस

महेंद्र सिंह धोनी ने घोषणा की कि उन्होंने ड्रोन पायलट लाइसेंस हास‍िल कर लिया है. ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ा एयरोस्पेस ने भी इसकी पुष्टि की. ड्रोन कंपनी ने कहा धोनी ने चेन्नई स्थित कंपनी के DGCA स्वीकृत रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर में ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है. 

तीन वैज्ञानिकों को Physics का नोबेल, बनेंगे बिजली की रफ्तार वाले सुपरकंप्यूटर

2025 का नोबेल पुरस्कार फिजिक्स अमेरिका के जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को मिला है. इनको ये अवॉर्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया है.

गार्ड्स को बाहर भेजा, फिर साउंडप्रूफ बेसमेंट में खुद को मारी गोली... IPS पूरन सुसाइड में अब तक क्या खुलासे
 
चंडीगढ़ के पुलिस महकमे में उस समय हड़कंप मच गया जब हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ADGP वाई पूरन कुमार की मौत की खबर सामने आई. मंगलवार को सेक्टर-11 स्थित उनके सरकारी आवास से पुलिस को 1:30 बजे कॉल मिली. 

भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, मिचेल मार्श बने रहेंगे कप्तान, इस दिग्गज तेज गेंदबाज की वापसी

भारत के खिलाफ तीन ODI (19, 23, 25 अक्टूबर) और पांच T20I (29 अक्टूबर-8 नवंबर) मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा. इन मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. मिशेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे.

यूपी में जाति, आय और निवास प्रमाण-पत्र जारी करने की नई व्यवस्था, सीएम योगी ने दिए निर्देश

UP में शासन व्यवस्था को और सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए CM योगी ने एक कदम बढ़ाया है. वाराणसी सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अब जाति, आय और निवास प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत सचिवालय से ही जारी किए जाएंगे. 

अरविंद केजरीवाल को मिला नया आवास, केंद्र ने दिया टाइप-7 का बंगला, देखें PHOTOS

दिल्ली के पूर्व सीएम और AAP नेता अरविंद केजरीवाल को 95 लोधी एस्टेट का टाइप-7 बंगला अलॉट कर दिया गया. इसके लिए AAP को केंद्र सरकार के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी. 2013 में वे सरकारी बंगले और वाहन न लेने का वादा कर चुके थे. 

Coldrif सिरप को पंजाब में किया गया बैन, MP में बच्चों की मौत के बाद सख्त एक्शन

पंजाब सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. पंजाब के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की ड्रग टेस्टिंग लैबोरेट्री ने इस सिरप में डाई इथीलीन ग्लाइकॉल पाया है, जो विषैला रसायन है. 

पाकिस्तान में फिर जाफर एक्सप्रेस पर हमला, ब्लास्ट में पटरी से उतरीं 4 बोगियां, 7 यात्री घायल

पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फिर से हमला हुआ है. शिकारपुर के सुल्तान कोट गांव के पास रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट में ट्रेन की 5 बोगियां क्षतिग्रस्त हुईं और 4 पटरी से उतर गईं. यह ट्रेन रावलपिंडी से क्वेटा जा रही थी. विस्फोट में 7 यात्री घायल हुए हैं. 

Shahrukh vs Alakh Pandey: अमीरी में शाहरुख से आगे निकले 'पांडेजी', एक आइडिया और कर गया कमाल!

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान पहली बार अरबपतियों के क्लब में शामिल हुए. वहीं, एडटेक फर्म फिजिक्सवाला के को-फाउंडर अलख पांडे की संपत्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी ने सुर्खियां बटोरी. 

Gold Price Today: सोना फिर महंगा! 24 कैरेट गोल्ड ₹1 लाख 19 हजार पार, चांदी के भी बढ़े दाम, यहां देखें रेट

आज फिर सोना-चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. मंगलवार को कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1 लाख 19 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है. वहीं, चांदी का रेट 1 लाख 49 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक है.

---- समाप्त ----
