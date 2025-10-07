गार्ड्स को बाहर भेजा, फिर साउंडप्रूफ बेसमेंट में खुद को मारी गोली... IPS पूरन सुसाइड में अब तक क्या खुलासे

चंडीगढ़ के पुलिस महकमे में उस समय हड़कंप मच गया जब हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ADGP वाई पूरन कुमार की मौत की खबर सामने आई. मंगलवार को सेक्टर-11 स्थित उनके सरकारी आवास से पुलिस को 1:30 बजे कॉल मिली. सूचना थी कि अधिकारी ने खुद को गोली मार ली है. जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, तो दृश्य बेहद विचलित करने वाला था.

पूरन कुमार का शव उनके आवास के बेसमेंट में पड़ा था. खून से लथपथ शव के पास ही सर्विस गन पड़ी थी. शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई गई है, हालांकि कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पुलिस फिलहाल हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या यह मानसिक दबाव था, किसी निजी कारण से उठाया गया कदम, या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी छिपी है?

घर में अकेले थे ADGP पूरन कुमार

घटना के समय उनकी पत्नी अमनीत पी. कुमार, जो हरियाणा कैडर की सीनियर IAS अधिकारी हैं, घर पर मौजूद नहीं थीं. वे इस समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान के सरकारी दौरे पर हैं. अमनीत पी. कुमार नागरिक उड्डयन एवं भविष्य विभाग की कमिश्नर-सचिव हैं और उन्हें विदेशी सहयोग का अतिरिक्त प्रभार भी मिला हुआ है.

पूरन कुमार और अमनीत, हरियाणा प्रशासनिक और पुलिस सेवा के प्रतिष्ठित दंपति माने जाते हैं. दोनों ही 2001 बैच के अधिकारी हैं. ऐसे में, पूरन कुमार की अचानक मौत ने न केवल पुलिस बल को, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र को झकझोर दिया है.

साउंड प्रूफ बेसमेंट में सर्विस गन से मारी गोली!

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अधिकारी वाई पूरन कुमार ने सुसाइड करने से पहले अपने सभी सुरक्षाकर्मियों को बाहर जाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद वह अपने घर के बेसमेंट में गए, वहां रखी एक चेयर पर बैठे और अपनी सर्विस गन से सिर में गोली मार ली. घर का बेसमेंट साउंड प्रूफ था. इस कारण किसी को गोली चलने की आवाज तक नहीं सुनाई दी.

पुलिस के मुताबिक, कॉल मिलने के तुरंत बाद सेक्टर-11 थाना प्रभारी और सीएफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. इस घटना के समय जो भी घर की बिल्डिंग में मौजूद था, पुलिस उन सभी से पूछताछ कर रही है.

SSP कंवरदीप कौर ने बताया कि जांच सभी एंगल्स से की जा रही है. उन्होंने कहा, “1:30 बजे सूचना मिली कि सेक्टर 11 में एक रिपोर्टेड सुसाइड हुआ है. मौके पर SHO और टीम पहुंची. मृतक की पहचान ADGP वाई. पूरन कुमार के रूप में हुई है. अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है.”

कौन थे वाई पूरन कुमार?

ADGP वाई. पूरन कुमार 2001 बैच के हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी थे. वे इस समय पुलिस ट्रेनिंग सेंटर (PTC), सुनारिया, रोहतक में इंस्पेक्टर जनरल (IG) के पद पर कार्यरत थे. अपने दो दशक लंबे करियर में उन्होंने हरियाणा पुलिस की कई अहम इकाइयों का नेतृत्व किया था और एक ईमानदार, अनुशासित और पेशेवर अधिकारी के रूप में उनकी पहचान थी.

सहकर्मियों के अनुसार, पूरन कुमार अपने काम के प्रति बेहद समर्पित थे, हालांकि पिछले कुछ महीनों से वे व्यक्तिगत रूप से तनावग्रस्त दिख रहे थे. पुलिस सूत्रों का कहना है कि वे कम बोलने वाले लेकिन बहुत संवेदनशील अधिकारी थे.

फॉरेंसिक टीम जुटी जांच में जुटी

पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है. बेसमेंट, मुख्य द्वार और घर के अंदर के सभी हिस्सों का फॉरेंसिक निरीक्षण किया गया है. सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस समय घर में कौन मौजूद था और घटना के पहले या बाद कोई अंदर गया या बाहर निकला.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों की पुष्टि होगी.

प्रशासन और पुलिस बल में शोक की लहर

घटना के बाद पूरे हरियाणा पुलिस विभाग में शोक की लहर है. वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे अकल्पनीय क्षति बताया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जापान में ही इसकी सूचना दी गई. राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस मामले को लेकर कोई अफवाह न फैलाएं, जांच पूरी होने दी जाए.

