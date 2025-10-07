scorecardresearch
 

Feedback

Coldrif सिरप को पंजाब में किया गया बैन, MP में बच्चों की मौत के बाद सख्त एक्शन

पंजाब के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने आदेश में कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की ड्रग टेस्टिंग लैबोरेट्री ने इस सिरप में diethylene glycol पाया है, इसलिए पंजाब में इस सिरप की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता है.

Advertisement
X

पंजाब सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. पंजाब के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की ड्रग टेस्टिंग लैबोरेट्री ने इस सिरप में डाई इथीलीन ग्लाइकॉल (DEG) पाया है, जो विषैला रसायन है. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कुछ बच्चों की मौत का कारण इसी सिरप को माना जा रहा है. 

पंजाब सरकार के आदेश में स्पष्ट किया गया कि इस सिरप को 'नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी' घोषित किया गया है और पंजाब में इसकी बिक्री, उपयोग और वितरण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है.

इस बीच, कई राज्यों में जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की है, जिसमें इस मामले की गहन जांच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या सीबीआई के जरिए विशेषज्ञों की समिति बनाकर कराने की मांग की गई है. 

सम्बंधित ख़बरें

Preparations for Punjab by-elections are in full swing
पंजाब आजतक: उपचुनाव में मान सरकार के काम पर लगेगी मुहर?  
85 young people travelling from France to Britain via the Donkey Route
डंकी रूट से फ्रांस से ब्रिटेन जा रहे थे 85 युवक, नाव में हुआ ब्लास्ट, पंजाब का युवक भी लापता 
us army beard policy and turban banned
US Army Beard Ban: सिख नेताओं ने जताया विरोध, बोले... 
US Army के नए नियम से भड़का सिख समुदाय (Photo by Grok)
अमेरिकी सेना में दाढ़ी-पगड़ी पर बैन, भारत के सिख नेता बोले- ये धार्मिक भावनाओं के खिलाफ 
manish-sisodia-rajinder-gupta
मनीष-केजरीवाल खुद राज्‍यसभा नहीं गए, AAP की सीट फिर क्‍यों चली गई धनपति के कोटे में? 

याचिका में जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से कराने, डाई इथीलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की बिक्री व निगरानी के सख्त नियम बनाने, विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर कर जांच कराने, विषैले सिरप बनाने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने, उनकी तत्काल बंदी और उत्पादों को बाजार से वापस मंगाने की व्यवस्था करने, साथ ही ड्रग रिकॉल पॉलिसी बनाने की मांग की गई है.

Advertisement

याचिका में कहा गया कि यह मामला केवल कुछ कंपनियों की गलती का नहीं, बल्कि देश की ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम की विफलता का है, जिसकी वजह से कई राज्यों में मासूमों की जान गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement